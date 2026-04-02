Um shot de azeite de manhã acelera o metabolismo e faz perder peso? O que diz quem o faz

Qualquer passagem rápida pelos meandros do wellness nas redes sociais torna duas coisas muito claras: se, por um lado, as pessoas não sabem onde parar - transformando, com frequência, uma coisa boa num disparate -, por outro, engalfinham-se pelas razões mais absurdas. A mais recente distribuição de tochas e forquilhas tem o azeite como motivo central. De acordo com a famosa revista norte-americana Time, há uma nova tendência de saúde, nutrição e bem-estar, que consiste em beber um shot de azeite extra virgem assim que se salta da cama. Utilizadores do TikTok que aderiram à nova trend reportam uma pele mais luminosa, uma melhoria da saúde intestinal e uma aceleração do metabolismo que promoveu perda de peso, entre outros resultados positivos. Os nutricionistas estão de acordo com isto? Nem por isso.

Apesar de muito habitantes do sul da Europa – um dos berços do azeite – terem ficado enraivecidos com esta tendência, que atribuem à ignorância e exagero que dizem ser qualidades típicas dos norte-americanos, garantindo que ninguém faz isto por cá, a verdade é que esta jornalista da Máxima conhece vários idosos que praticam a técnica há muitos anos, muito antes de haver TikTok ou Instagram. Embora não cheguem ao ponto de emborcar um copo. O avô de uma amiga próxima toma, desde que ela se lembra, uma colher de sopa de azeite antes do almoço e do jantar, algo que ele garante proteger as paredes do estômago, em especial, para quem tem úlceras, como é o seu caso. Outros velhotes, parentes de amigos, tomam uma colher de sopa de azeite com o estômago vazio para ajudar o trânsito intestinal – um efeito colateral que muitos destes novos utilizadores reportam, principalmente quando seguido de café. Quem diria? Provavelmente, qualquer pessoa com dois dedos de testa.

Mas vamos ao lado científico da trend. Antes de mais, o consumo de gordura é uma parte essencial de uma alimentação equilibrada. Mas nem todas as gorduras são iguais, e sabemos hoje que as vegetais, por oposição às animais, e monoinsaturadas – como as presentes no azeite, abacate, manteiga de amendoim (sem adição de açúcar ou óleo de palma), ou nos frutos secos, como as amêndoas, as nozes, os pinhões, as sementes de abóbora, girassol, entre outros – são as mais saudáveis e as que devemos consumir todos os dias. Até porque, de acordo com a nutricionista Abbey Sharp à Time, estas gorduras ajudam a absorver vitaminas indispensáveis, como a A, D e E. "Se comermos uma grande salada, cheia de vegetais magníficos, mas não adicionarmos gordura, não vamos conseguir absorver todos os nutrientes que ela tem para nos oferecer."

Sobre o azeite em particular, inúmeros estudos mostram que o seu consumo diário reduz o risco de doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão, diabetes, e melhora a função cognitiva. O seu alto teor em antioxidantes – presentes, em particular, nas versões extra-virgem, que têm um processamento mínimo – têm qualidades anti-inflamatórias.

Então, um shot pela manhã faz maravilhas? Nem por isso. A verdade é que, apesar de todos os seus benefícios, o azeite é um alimento bastante calórico, e uma colher de sopa de azeite tem cerca de 120 calorias, ou seja, um shot terá o triplo ou mais, o que, a adicionar à quantidade usual de calorias consumidas por dia, pode vir a ser um problema em termos de aumento de peso. Para além disso, de acordo com a Direção Geral de Saúde, a quantidade que se deve consumir de azeite por dia é uma colher de sopa. Outra boa forma de amplificar os seus benefícios é substituir gorduras menos saudáveis por azeite – por exemplo, preterindo a maionese ou outros molhos como forma de tempero, cozinhar com azeite em vez de com manteiga ou banha, ou até comer torradas com azeite.