A receita de óleos essenciais para a almofada de Tâmara Castelo

Cuidar da saúde mental e física é uma prioridade, e uma necessidade primordial ao nosso bem-estar. É isso que o novo livro de Tâmara Castelo, especialista em medicina tradicional chinesa e homeopatia, vem provar.

Em O Poder dos Rituais - Pequenos hábitos, grandes mudanças para o seu bem-estar e saúde, editado pela Planeta, Tâmara Castelo explica-lhe como é possível conseguir uma vida mais leve, equilibrada e feliz com pequenas práticas diárias.

"O Poder dos Rituais - Pequenos hábitos, grandes mudanças para o seu bem-estar e saúde", editado pela Planeta

O livro ajuda ainda a descubrir o seu biótipo e quais os rituais, exercícios, alimentos e receitas mais indicados para si e que o vão ajudar a libertar-se do stress, do medo, do cansaço, da ansiedade, das noites mal dormidas e do excesso de pensamentos tóxicos. Conheça uma das receitas.

A receita de spray com óleos essenciais para a almofada de Tâmara Castelo Foto: Tâmara Castelo @ O poder dos rituais

Receita do spray com óleos essenciais para a almofada

1 frasco de spray de 100 ml100 ml de água previamente fervidaÓleo essencial de laranja doceÓleo essencial de cedroÓleo essencial de lavandinoÁlcool a 70 %- Limpe o frasco com o álcool.- Coloque 4 gotas de cada óleo essencial dentro da água e misture.- Coloque a mistura no frasco e utilize o spray na parte de baixo da almofada todas as noites antes de dormir. - Duas borrifadelas são suficientes.Estes óleos essenciais vão ajudar a regularizar o biótipo acalmando a mente, promovendo o foco e o positivismo.