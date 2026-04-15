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Beleza / Tendências

Vai ao cabeleireiro? Estes cortes de cabelo retro são a maior tendência do momento - sim, incluindo o “The Rachel”

Tudo aponta para que esta estação fique marcada pelo regresso dos cortes de cabelo mais curtos.

Cortes de cabelo curtos definem tendências atuais
Cortes de cabelo curtos definem tendências atuais Foto: Getty Images
15 de abril de 2026 às 11:38 Safiya Ayoob

Não é novidade alguma que temos vindo a revisitar o passado. No mundo da moda temos assitido a um verdadeiro renascimento - das às clássicas bolinhas - sem esquecer o revival da estética minimalista de Carolyn Bessette-Kennedy. No universo da beleza, também temos assistido ao regresso de elementos que nos remetem para outras décadas, mas sempre reinterpretados com um toque contemporâneo: falamos da sombra azul, das máscaras de pestanas coloridas e até do ressurgimento de certos cortes de cabelo. A verdade é que, quando pensamos nos cabelos do passado, há referências muito específicas que nos vêm imediatamente à mente - e que continuam a influenciar o presente.

Não estaríamos verdadeiramente a falar do passado sem mencionar o icónico mullet. Este estilo fortemente associado aos anos 70, com figuras como David Bowie, e mais tarde popularizado nos 80, foi adotado por mulheres como um penteado ousado, andrógino e, muitas vezes, 'rebelde'. Tornou-se particularmente ligado à cultura queer, funcionando como uma afirmação de identidade e liberdade. Hoje, o mullet regressa, mas reinventado: mais comprido, especialmente na versão feminina, e muitas vezes cruzando-se com o chamado wolf cut. É uma forma interessante de manter o comprimento, mas sem o peso e a densidade de cabelo que normalmente lhe estão associados - uma solução prática, mas cheia de atitude.

Cortes de cabelo curtos definem tendências atuais
mullet Foto: Getty Images

Outro corte que não conseguimos ignorar é o long bob. Sabemos que o bob tem tido um enorme destaque, com inúmeros vídeos nas redes sociais de pessoas que aderem a este estilo. No entanto, a relevância vai muito além das tendências digitais. Nos anos 1920, o bob tornou-se um verdadeiro , independência e rebelião contra os padrões de beleza vitorianos, que privilegiavam o cabelo longo. Ao adotarem um corte mais curto - tradicionalmente associado ao universo masculino -, as mulheres estavam, na verdade, a reivindicar autonomia sobre o próprio corpo e imagem. Talvez o regresso desta tendência esteja ligado ao contexto atual, em que muitos sentem que os seus direitos continuam a ser questionados ou condicionados. Será esta uma nova forma de rebelião feminina perante uma sociedade que, apesar de se dizer moderna, ainda carrega traços patriarcais?

Cortes de cabelo curtos definem tendências atuais
Cate Blanchett Foto: Getty Images

Tal como o bob, podemos ir ainda mais longe e optar por um pixie cut. Se muitas vezes se diz que o cabelo comprido é sinónimo de feminilidade - algo que, naturalmente, também celebramos -, acreditamos que não há nada mais feminino do que uma mulher que decide cortar o cabelo curto. Ao retirar o peso do cabelo do rosto, dá-se protagonismo aos traços, à expressão e à individualidade. É impossível falar de pixie sem pensar em Audrey Hepburn - uma das figuras que mais contribuiu para a popularização - ou em Mia Farrow. Estas mulheres provaram que o cabelo curto não diminui a feminilidade - pelo contrário, pode intensificá-la.

Cortes de cabelo curtos definem tendências atuais
Audrey Hepburn Foto: Getty Images

Por fim, há um corte que permanece eternamente relevante: o famoso cabelo de Jennifer Aniston em Friends. O comprimento médio com camadas - as icónicas layers - ficou gravado na memória coletiva. A referência a Rachel Green não é por acaso: este corte ficou conhecido como “The Rachel”. Surgido nos anos 1990, caracterizava-se por camadas marcadas, irregulares e volumosas, criando movimento e dimensão. Embora as décadas de 1970 e 1990 sejam frequentemente associadas a este tipo de cabelo, também os anos 1980 foram marcados por visuais volumosos e estruturados.

Cortes de cabelo curtos definem tendências atuais
Jennifer Aniston Foto: Getty Images

Tal como este estilo é muitas vezes associado à ideia de bombshell de Hollywood - lembrando Pamela Anderson em Baywatch -, os cortes mais curtos não deixam de carregar a sua própria sensualidade. No fundo, todos estes estilos mostram que a feminilidade não está presa a um comprimento de cabelo, mas sim à forma como cada mulher escolhe expressar-se.

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