Testámos dois produtos virais com muco de caracol - e o resultado surpreendeu-nos

Quando pensamos em K-Beauty uma das primeiras imagens que nos vêm à cabeça são os vídeos virais que invadiram o TikTok, com pessoas a testarem produtos com este ingrediente e o choque inicial do Ocidente quando se começou a perceber o que o nome realmente significava. A verdade é que a utilização deste composto não é nada recente: há muitos anos que é usado e estudado na Coreia do Sul. Ainda assim, quando surgiu no mercado ocidental, apresentou-se como um ingrediente disruptivo, preenchendo uma lacuna que existia na indústria da cosmética.

Mas afinal, o que faz o snail mucin, também conhecido como mucina de caracol? Não existem estudos suficientes que comprovem, de forma absoluta, tudo aquilo que lhe é atribuído. No entanto, com base no que se conhece e no que está atualmente disponível no mercado, este ingrediente apresenta vários benefícios interessantes para a pele.

Segundo um artigo publicado no WebMD, escrito por Evan Starkman e Shawna Seed, “alguns estudos sugerem que a mucina de caracol pode ajudar a proteger as células da pele contra danos, reduzir rugas e tornar a pele mais elástica”. Para além disso, pode contribuir para a hidratação da pele, ajudando a selar a humidade e a manter a hidratação natural. É também conhecida pelas suas propriedades calmantes, ajudando a reduzir inflamações, nomeadamente aquelas associadas a feridas ou irritações cutâneas.

As propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias da mucina de caracol despertaram ainda interesse no uso como tratamento complementar para a acne. Um estudo indicou que 12 semanas de utilização ajudaram a reduzir lesões acneicas. Adicionalmente, o ácido glicólico naturalmente presente na mucina pode contribuir para uma esfoliação suave, ajudando a prevenir o entupimento dos poros.

Como seria de esperar, a curiosidade em torno deste ingrediente foi aumentando à medida que mais vídeos iam surgindo, e foi exatamente isso que nos levou a testar dois produtos virais.

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, da COSRX (€31 na Perfumes & Companhia), testado por Safiya Ayoob

Este pode ser considerado o produto-chave na introdução da mucina de caracol no mercado ocidental. Foi um dos primeiros produtos a ganhar notoriedade com este ingrediente e é frequentemente apontado como um dos responsáveis por catapultar a beleza coreana para o mainstream no Ocidente. Confesso que, tal como muitas outras pessoas, tive algum receio inicial em utilizá-lo. A ideia dos caracóis não me saía da cabeça e parecia-me impossível ultrapassar essa barreira mental. Até que o tão famoso produto aterrou na minha secretária da redação. A curiosidade falou mais alto e acabei por não resistir à tentação de o testar.

Como faço com qualquer produto novo, pesquisei bastante sobre a forma correta de aplicação: desde a quantidade ideal até à frequência diária para obter melhores resultados. Passei a incluí-lo na minha rotina uma a duas vezes por dia, dependendo do momento da rotina de skincare em que me encontrava. Apliquei-o sempre logo após o toner - aquele produto que muitos consideram como a “água” que devolve equilíbrio à pele depois da limpeza - seguido de outro sérum, antes do creme hidratante e do protetor solar.

Uma dúvida comum quando se fala deste produto é a textura. Sim, é pegajosa, mas não no mau sentido. À primeira impressão, quando colocamos o produto na mão, apresenta um aspeto slimy, quase viscoso. No entanto, assim que é aplicado na pele, essa sensação desaparece rapidamente. É absorvido com facilidade pela pele limpa e seca, sem deixar uma sensação pesada ou desconfortável. Pelo contrário, a sensação é leve, quase como uma camada invisível, pronta a receber os restantes produtos da rotina.

E depois de vários meses de utilização diária, o que tenho a dizer? No início achava-o interessante; hoje considero-o indispensável. É o produto que ajuda a minha pele a lidar com o ar condicionado do escritório, com o frio do inverno e com a secura dos aviões. Para além disso, é extremamente duradouro: basta um pump por aplicação, o que faz com que o frasco renda durante vários meses.

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, da COSRX (€31 na Perfumes & Companhia). Foto: DR

Snail Bee Ultimate Eye Cream, da Benton (€32,99 na Miin), testado por Patrícia Domingues

Pontos a favor: não é gorduroso, tem uma textura meio gel e espalha-se com facilidade. Apesar de ter visto as melhores reviews, sinto que o produto simplesmente desaparece microssegundos após o aplicar. No TikTok juram que é ‘o’ creme para olhos cansados, com ingredientes como o extrato de levedura e a mucina de caracol citados como preferidos para proporcionar mais elasticidade e suavidade às linhas da pele. Com adenosina e niacinamida confere alguma luminosidade à tez, mas o ácido hialurónico e glicerina não são suficientes para deixar o corretor de olheiras fluir, por exemplo. Eu sei que estamos a falar de um caso difícil: sou portadora de um belo par de olheiras profundas e tenho queda para cremes com aplicadores incorporados mais elaborados (aka preguiça). Ainda assim, para quem procura um cuidado de olhos simples e hidratante q.b., pode ser uma boa opção preço/qualidade.