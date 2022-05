Um dia sobre Beleza. O melhor do Prémio Máxima de Beleza & Perfumes 2022

Reunimos marcas, empresas e amigos da Máxima para celebrar a 32ª edição do prémio que distingue o que de melhor é lançado no mercado português ao nível da cosmética e dos perfumes. Eis as melhores imagens do evento, que começou com uma mesa redonda mediada por Tiago Manaia, com presença de Ana Burstoff, Ivvi Romão e Isabela Valadeiro.