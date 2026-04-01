Guia de penteados perfeitos para quem tem rosto oval

Escolher um penteado para uma ocasião especial está longe de ser uma decisão simples. Temos de ter em conta o comprimento, a textura, a cor e o corte. Afinal, nada é mais frustrante do que sair do cabeleireiro com um resultado que ficou aquém daquilo que realmente queríamos. A confiança vai por água abaixo e tudo parece o fim do mundo.

Mas será que a culpa é sempre de quem nos faz o penteado que nós pedimos? E se o penteado que estamos a escolher simplesmente não funcionar com o formato do nosso rosto? Pois bem, ser mulher não é fácil, mas no que toca a hairstyle existe uma solução relativamente simples: o ideal é optar por penteados que acompanhem a estrutura e os traços do rosto. Afinal, nem todos os cortes funcionam da mesma forma para toda a gente.

Os rostos ovais apresentam contornos suaves, equilibrados e ligeiramente alongados em direção ao queixo. Encontrar o penteado ideal pode passar apenas por uma conversa com um cabeleireiro de confiança ou por procurar inspiração em referências bem conhecidas. Quem nunca foi ao Pinterest para se inspirar ou para decidir que penteado quer fazer?

Bella Hadid, por exemplo, aposta frequentemente em coques bem puxados para trás.

Foto: Getty Images 1 de 2 / Um simples coque é capaz de valorizar todos os traços do rosto. Foto: Getty Images 2 de 2 / Bella Hadid com um penteado elegante e sofisticado. A diva nunca erra.

Já Rihanna, consegue provar como um mini afro pode ser igualmente sofisticado e cheio de personalidade.

Rihanna mostra como um mini afro é uma excelente escolha em rostos ovais. Foto: Getty Images

E como é que sabemos quais são os penteados que funcionam num rosto oval? Uma das grandes vantagens deste formato de rosto é a sua versatilidade. A maior parte das texturas resultam num rosto desta estrutura, tudo depende do estilo que pretende criar e da forma que o arranja. Os cabelos lisos tendem a realçar a simetria natural do formato do rosto, já as versões onduladas ou encaracoladas acrescentam um toque mais suave e dinâmico. Independentemente da sua textura natural, o segredo está em introduzir algum movimento ao longo do comprimento do cabelo, para um resultado mais leve e de aspeto saudável.

Cabelo curto ou comprido num rosto oval? Dos cortes mais curtos, como o bob, aos cabelos mais compridos e ondulados, o rosto oval adapta-se com facilidade a praticamente todos os comprimentos. E, é lógico que, a preferência e gosto pessoal será sempre o fator determinante daquilo com que se sente mais confortável.