O penteado de 5 minutos que está a conquistar Emma Stone e Zendaya

Depois da febre do corte bob, há um novo protagonista nas tendências de hairstyle para esta estação. Os olhares voltam-se para cortes e penteados inspirados nos anos 2000 - uma prova clara de que a moda é, de facto, cíclica.

Se para alguns o clássico risca ao lado é totalmente millennial e até ultrapassado, para outros é precisamente essa estética descontraída, volumosa e vintage que o torna irresistível. A primavera de 2026 será marcada pelo side part e com aprovação generalizada, impulsionado pela influência das grandes celebridades que o reinventam e o tornam tendência. Sem grande esforço, este penteado traz um visual mais intencional e a assimetria que é criada dá um ar naturalmente dinâmico e volumoso ao cabelo.

Para usar o risco ao lado não é preciso ser nenhum expert em cabelos. Basta dividir uma parte do cabelo para um dos lados, deixando a clássica risca ao meio ‘de lado’ e assumindo um acabamento mais marcado e definido no nosso cabelo. Também pode optar por utilizá-lo de forma mais natural e descontraída - sem grandes produtos ou técnicas. O melhor deste penteado? É extremamente versátil e favorece a maior parte dos tipos de rosto e texturas de cabelo.

Cabelo com aspeto volumoso? Também temos. O segredo está em contrariar a risca natural do cabelo, fazendo com que ele fique mais solto e com volume natural. Um truque infalível para um acabamento elegante: utilizar o arco da sobrancelha para ajudar a orientar com o sítio onde queremos alinhar a risca.

A risca ao lado já não sai das red carpets - de Zendaya a Sydney Sweeney, todas as A-list estão a deixar a risca ao meio mesmo para trás.