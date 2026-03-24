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Máxima

Beleza

O penteado de 5 minutos que está a conquistar Emma Stone e Zendaya

Totalmente ultrapassado ou vintage irresistível?

Emma Stone
Emma Stone Foto: Getty Images
24 de março de 2026 às 12:46 Joana Grilo / Com Patrícia Domingues

Depois da febre do corte bob, há um novo protagonista nas tendências de hairstyle para esta estação. Os olhares voltam-se para cortes e penteados inspirados nos anos 2000 - uma prova clara de que a moda é, de facto, cíclica. 

Se para alguns o clássico risca ao lado é totalmente millennial e até ultrapassado, para outros é precisamente essa estética descontraída, volumosa e vintage que o torna irresistível. A primavera de 2026 será marcada pelo side part e com aprovação generalizada, impulsionado pela influência das grandes celebridades que o reinventam e o tornam tendência. Sem grande esforço, este penteado traz um visual mais intencional e a assimetria que é criada dá um ar naturalmente dinâmico e volumoso ao cabelo.

Para usar o risco ao lado não é preciso ser nenhum expert em cabelos. Basta dividir uma parte do cabelo para um dos lados, deixando a clássica risca ao meio ‘de lado’ e assumindo um acabamento mais marcado e definido no nosso cabelo. Também pode optar por utilizá-lo de forma mais natural e descontraída - sem grandes produtos ou técnicas. O melhor deste penteado? É extremamente versátil e favorece a maior parte dos tipos de rosto e texturas de cabelo. 

Cabelo com aspeto volumoso? Também temos. O segredo está em contrariar a risca natural do cabelo, fazendo com que ele fique mais solto e com volume natural. Um truque infalível para um acabamento elegante: utilizar o arco da sobrancelha para ajudar a orientar com o sítio onde queremos alinhar a risca.

A risca ao lado já não sai das red carpets - de Zendaya a Sydney Sweeney, todas as A-list estão a deixar a risca ao meio mesmo para trás.

Supriya Ganesh
Foto: Getty Images
1 de 13 / Supriya Ganesh
Zendaya Coleman
Foto: Getty Images
2 de 13 / Zendaya Coleman
Mikey Madison
Foto: Getty Images
3 de 13 / Mikey Madison
Sydney Sweeney
Foto: Getty Images
4 de 13 / Sydney Sweeney
Josephine Skriver
Foto: Getty Images
5 de 13 / Josephine Skriver
Gracie Abrams
Foto: Getty Images
6 de 13 / Gracie Abrams
Priyanka Chopra
Foto: Getty Images
7 de 13 / Priyanka Chopra
Kate Hudson
Foto: Getty Images
8 de 13 / Kate Hudson
Jessie Buckley
Foto: Getty Images
9 de 13 / Jessie Buckley
Olivia Rodrigo
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10 de 13 / Olivia Rodrigo
Margot Robbie
Foto: Getty Images
11 de 13 / Margot Robbie
Naomi Watts
Foto: Getty Images
12 de 13 / Naomi Watts
Jenna Ortega
Foto: Getty Images
13 de 13 / Jenna Ortega

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