Beleza na Met Gala 2026: como recriar em casa os cabelos de Hailey Bieber e Emily Blunt - e o fim das sobrancelhas?

Durante uma das noites mais importante para o mundo da moda, não são apenas os looks que têm a sua própria identidade. Todos os penteados são intencionais e pensados ao pormenor de acordo com o tema e com a representação a que cada celebridade dá vida.

Emily Blunt - o clássico de um sleek back com um twist

Emily Blunt Foto: getty images

Depois da estreia de sucesso de O Diabo Veste Prada 2, Emily Blunt não passou despercebida. Pelas mãos da cabeleireira de celebridades Laini Reeves o penteado sleek foi pensado para complementar o look militar e os seus maiores aliados têm nome próprio e apelido: Dyson Supersonic r e Dyson Airwrap Co-anda2x.

A Máxima mostra-lhe o passo-a-passo para um sleek back digno de uma red carpet:

1. Seco e sem frizz - Depois de lavado, secar o cabelo, com a ajuda de uma escova lisa.

2. Liso e brilhante - é no segundo passo que está o truque e nada seria possivel sem o modelador de cabelo multifunções premium da Dyson para uma base ultra lisa.

3. Forma e segurança - o cabelo é torcido até formar um nó e seguro com bobby pins (os que forem precisos). Deixamos as pontas de fora e voltamos a esticá-las para um look com vibe de anos 80.

Hailey Bieber - o truque está no volume

Hailey Bieber Foto: getty images

Raramente vemos Hailey Bieber errar, seja em looks, penteados ou maquilhagem, e mais uma vez entregou tudo aquilo que prometeu. A hairstylist Irinel De Leon partilhou a sua inspiração para o penteado da It girl do momento: " o look da Hailey é uma questão de equilibrio, é estruturado mas leve. O vestido tem uma silhueta forte e marcada que marca presença, por isso decidimos que queriamos o cabelo clean e puxado atrás mas intencional. Queriamos que a forma e o brilho falassem sem complicar".

E quem diria que ter um penteado igual ao de Hailey Bieber era assim tão fácil:

1. Secar o cabelo com as mãos e o secador para retirar o excesso de humidade.

2. Depois com a escova para dar volume (como a Dyson Airwrap Co-anda2x™ multi-styler), secar em secções para dar volume e um aspeto polido.

Laura Harrier - para as fãs do cabelo solto

Laura Harrier Foto: getty images

Laura Harrier subiu a escadaria do Metropolitan Museum of Art vestida por Di Petsa e não foi só o look, inspirado em Botticelli’s Venus, que se destacou. Penteada pelas mesmas mãos que Hailey Bieber, Irinel De Leon deu-nos novamente os detalhes por trás deste penteado, desta vez para as fãs de cabelos soltos.

"Queriamos que o cabelo da Laura fosse uma continuação do vestido. Assim como o vestido o movimento tem de ser leve mas intencional. As mexas parecem tocadas pelo vento e quase esculpidas em vez de estilizadas. Quisemos manter o cabelo seco mas luminoso em vez de lhe dar o efeito molhado, como se caísse naturalmente pelos ombros, sem grande esforço - a quantidade perfeita de controlo e imperfeição." Parece complicado mas a Máxima traz-lhe o tutorial completo para que possa recriar este visual:

1. O poder do difusor e da definição - Mais uma vez, a estrela vai ser o secador mas desta vez com o difusor. Comece a secar o cabelo, suspenso, e envolva levemente as pontas com as mãos para realçar as ondas naturais e manter a suavidade.

2. Estilo e Forma - o segredo é simples, Dyson Corrale Professional straightener. Trabalhando em secções e pequenas mechas, crie ondulações em forma de S, deixando algumas madeixas mais curtas e naturalmente onduladas para criar contraste. Continue ao longo do cabelo, selecionando mechas aleatórias e movendo o ferro para a frente e para trás para quebrar a textura e criar um penteado descontraído e com um ar natural. Separe algumas mechas com os dedos e penteie levemente algumas pontas para um acabamento mais suave.

3. Para fixar - Defina o penteado final utilizando o difusor com o fluxo de ar frio para fixar a textura, mantendo ao mesmo tempo o movimento.

Ame ou odeie, seja como for, as bleached brows vieram para ficar:

Emma Chamberlain Foto: getty images

Sabemos que a Met Gala é uma noite capaz de criar tendências,tanto quanto destruí-las. Mas se houve algo que ficou claro nesta edição é que não está para breve o regresso das sobrancelhas grossas, aliás, das sobrancelhas num todo. Parece que as convidadas levaram muito a sério a representação de si próprias como uma tela em branco - e obviamente que as sobrancelhas borravam a pintura.

Emma Chamberlain foi pioneira da tendência, num look que utiliza muitas vezes fora da red carpet. Alex Consani, Hunter Schafer e Rosé seguiram a mesma tendência, o que também é comum. A surpresa da noite foi para Kylie Jenner, Madonna e também Jennie.