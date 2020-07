5 mandamentos para um corpo de sonho

Faça um circuito de água relaxante

No maior spa de Portugal (e um dos maiores da Europa), a lista de tratamentos é extensa e ninguém fica de fora. Há tratamentos indicados para homens, mulheres e crianças. Dos benefícios da esfoliação para preparar o corpo às massagens adelgaçantes e das pedras quentes aos tratamentos de assinatura – como o aromático Portuguese Journey –, há uma oferta para todos os gostos. E os extras são vários: neste espaço que ocupa todo o segundo andar do Corinthia Hotel, pode ainda desfrutar de uma piscina interior, de um circuito de águas completíssimo e de um ginásio com luz natural.

Aposte em tratamentos adelgaçantes

Acredite ou não, a modelação corporal é uma realidade e as massagens ajudam a alcançar o corpo que se deseja. O ritual premiado da Thalgo, Body Sculpt, inclui uma massagem manual instrumentalizada Body Palp, cuja acção global tem resultados sobre os nódulos de celulite, a flacidez e a gordura localizada. Cuidado Corporal Body Sculpt, com massagem Body Palp, 45 minutos, a partir de €55, Thalgo

Acabe com a gordura localizada

Chama-se SculptSure e é o promissor laser da Cynosure, o primeiro para lipólise não invasiva em gordura localizada. Não requer anestesia e cada tratamento tem a duração de apenas 25 minutos, com a vantagem de poder ser utilizado mesmo em quem tem colesterol elevado e sem provocar flacidez nas zonas de aplicação. Aprovado pela FDA americana, chega a eliminar até quatro centímetros de volume com resultados evidentes a partir das seis semanas. Onde: na Clínica Dr.ª Isabel Correia da Fonseca. http://www.isabelfonsecadermatologia.com

Cuide dos seus pés

O Ponha Aqui o Seu Pezinho nasceu do conceito das massagens podais frequentes no Sudoeste Asiático e chegou a Guimarães, em 2017, e a Lisboa, mais recentemente. Dedicado exclusivamente à reflexologia e às massagens nos pés, o pequeno mas acolhedor espaço no Largo Machado de Assis (Lisboa) utiliza apenas produtos 100 por cento naturais, ingredientes terapêuticos e óleos essenciais de origem portuguesa. www.footmassage.pt

Salte!

Está comprovado que quanto mais diversão retirar da prática de exercício, maiores serão os benefícios. O trampolim pode ser uma boa maneira de juntar ambos. Segundo um estudo da NASA, 10 minutos a saltar num trampolim tem os benefícios equivalentes a 30 minutos de corrida. Se juntarmos uma banda sonora divertida e os risos que acompanham os saltos, a boa disposição é garantida. São assim as aulas de fitness em trampolins Bounce Fit. Durante 50 minutos de cardio de elevada intensidade, exercícios de core e de equilíbrio onde o nível de impacto é baixo, o estímulo muscular é elevado e ajuda a tonificar e a perder peso. Mensalidade livre-trânsito, €50

*Artigo originalmente publicado na edição 358 da Máxima.