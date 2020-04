Uma ode à feminilidade vibrante

"Intensidade é um movimento em formação, uma vibração contínua." É assim que Giorgio Armani descreve o último lançamento da marca, Sì Passione Intense, uma fragrância intensa por dentro e por fora.



O aroma é rico e elegantemente floral, ampliado por notas amadeiradas e almiscaradas. Criado pela perfumista Julie Massé, o objetivo foi transformar uma sensação em cheiro, captando a vibração da verdadeira paixão. Para isso, Julie partiu da nota de topo da fragrância Sì, que é o néctar de groselha, e misturou-o com um coração floral ainda mais forte com o óleo essencial Jasmine Absolute, oriundo da flor jasmim, e o ingrediente estrela da perfumaria Superinfusion, ao lado das notas de rosa. O toque final fica com a madeira de cedro e notas de base almiscaradas brancas, cuja intensidade foi aprimorada pela essência de Patchouli e pelo extrato de baunilha.



vidro lacado vermelho, finalizado com o toque do preto na tampa com um anel de ouro a adorná-la.



A primeira fragrância Sì surgiu em 2013, com Sì Eau de Parfum e, desde então que tem como rosto a atriz vencedora de dois Óscares Cate Blanchett. Após o lançamento de Sì Passione em 2018, esta interpretação mais vibrante do perfume feminino ds Giorgio Armani une Cate à atriz Zhong Chuxi e às modelos internacionais Sara Sampaio e Adwoa Aboah numa campanha inédita.



Outra curiosidade que merece ser realçada é que a baunilha misturada no perfume Sì Passione Intense é obtida na área protegida de Loky Manambato, em Madagáscar, uma colaboração da Giorgio Armani com uma ONG local. Assim, a marca garante o fornecimento ético de um dos principais ingredientes e contribui para apoiar economicamente as comunidades agrícolas locais, mantendo-se alinhada com a sua própria iniciativa de responsabilidade social Solidarity Sourcing.