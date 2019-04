Um espaço em Lisboa só para penteados

O Hairbar abriu no centro comercial Colombo, em Lisboa, e é o primeiro que se especializa em apenas um dos serviços que normalmente encontramos nestes espaços: os penteados. O novo lugar promete acabar com os bad hair days e facilitar a vida das mulheres que esperam horas num cabeleireiro para conseguir fazer um penteado.

Assim, o Hairbar pretende proporcionar uma experiência única às clientes ao disponibilizar várias escolhas de penteados, desde as mais simples às mais elaboradas – seja para ocasiões como festas e festivais ou para eventos ou cerimónias formais.

Os preços variam de acordo com o penteado: com lavagem (cerca de €14,90) ou sem lavagem (cerca de €12,90). Há ainda a hipótese de ser membro mensal para obter vantagens exclusivas (desde os €25 aos €48). Também as crianças têm um menu especial (hair menu kids) com valores entre os €10 e os €12 com uma grande oferta de penteados.

As marcações podem ser feitas online.