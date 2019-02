Todos os produtos de beleza de supermercado usados pelas celebridades nos Óscares 2019

Os Óscares marcam uma das noites mais glamourosas de Hollywood. As celebridades chegam ao Dolby Theatre a usar os vestidos das mais ilustres maisons com os seus melhores penteados e maquilhagens, sem esquecer dos acessórios e joias brilhantes. A 91ª edição não foi diferente.

Mas a boa notícia é que para recriar alguns dos melhores looks de Beleza da noite não será preciso gastar muito dinheiro, já que alguns hairstylists e maquilhadores usaram produtos de beleza encontrados no supermercado para preparar as estrelas. E o melhor de tudo: é que partilharam os segredos. Reunimos em baixo todos os produtos citados.

Amy Adams

O cabeleireiro John D preparou fez as ondas no cabelo de Amy com a mousse Tresemmé Tres Two Extra Hold. Adicionou um tanto às palmas das mãos e penteou-a pelos cabelos, concentrando o produto da raiz ao meio-comprimento. Depois que o cabelo foi secado, borrifou o cabelo com o spray Tresemmé Compressed Micro Mist Hair Spray Hold Level 3 e usou um modelador de ondas. Para terminar, pulverizou o Tresemmé Tres Two Unscented Extra Hold Hair Spray.

Ashley Graham

Justine Marjan preparou o cabelo húmido da modelo com o, depois secou-o com oe, em seguida, alisou as raízes com oe finalizou-as com. Para decorar, Marjan prendeu os laços Jennifer Behr com alfinetes e com o spray de cabelo. Para a maquilhagem, Kate Synnott usou a basee o corretor. Outro produtos Revlon usados foram o pó compacto, o blushno tom Cognacno tom Enigmano tom Soft Brownnos lábios.

Lucy Boynton

Jenny Cho lavou o cabelo da atriz com o champô e condicionador Suave Professionals Coconut + Vanilla Repairing. Em seguida, aplicou o Suave Professionals Sleek Anti-Frizz Smooth and Shine Cream. Para completar, Cho pulverizou o Suave Professionals Firm Control Finishing Hairspray.

Olivia Colman

A atriz vencedora do Óscar de Melhor Atriz tem os fios dos cabelos finos, por isso o cabeleireiro Marcus Francis lavou o seu cabelo com o champô e condicionador, o mesmo usado por Lucy Boynton, e aplicou uma dose da moussequando o cabelo estava húmido para dar mais volume às madeixas.

Serena Williams

A hairstylist Nai'vasha Johnson preparou o cabelo molhado de Serena com o Dove Care Between Washes Re-Styling Milk para redefinir a textura do cabelo. Depois de seco, usou no rabo-de-cavalo Dove Care Between Washes Re-Hydrating Mist, finalizando com o spray de cabelo Dove Style+Care Compressed Micro Mist Extra Hold para pentear para trás a coroa do cabelo, adicionar brilho e manter o efeito durante a noite.