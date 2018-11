Todos os cuidados que deve ter com o cabelo na estação fria

Com quase 30 anos de carreira, Helena Vaz Pereira é uma das mais reconhecidas hairstylists portuguesas. Vemos o seu trabalho criativo nas páginas de revistas como a Máxima ou quando colabora com criadores nacionais durante a ModaLisboa e o Portugal Fashion. Por isso, quem melhor para responder a todas as nossas dúvidas sobre cabelos? A hairstylist falou-nos das principais tendências da estação, dos indispensáveis para termos na casa de banho e ainda explicou como melhor proteger as madeixas. Tome nota.

Quais serão as maiores tendências de corte para a estação fria?

As tendências, cada vez mais, são uma questão de atitude. São várias e dependem da forma como as interpretamos. Voltamos ao corte Modern Mullet com franja, adaptado, óbvio, à fisionomia do rosto e que pode ser mais curto ou mais longo; ao Lob ao nível do ombro; ao 90’s Bob; e para as mais arrojadas ao Undercut, aplicado nos vários tipos de corte. Há também um revival dos anos 70, com os cortes mais escadeados na zona do rosto.

É um período onde usamos mais secadores de cabelo. Qual é o melhor truque para evitar que o cabelo fique mais seco?

Sempre que usamos secador ou outros utensílios com fontes de calor (pranchas, etc), o truque é usarmos sempre um protetor térmico no cabelo. Aconselho o Construtor da Tecni Art da L’Oréal Professionnel. É importante hidratar bem os cabelos, pois o fio saudável é mais resistente e a hidratação é fundamental.

Prender o cabelo molhado faz mesmo mal?

Faz. O cabelo molhado é mais frágil do que quando está seco. Prender o cabelo quando este está molhado faz com que os fios de cabelo não sequem por completo (dependendo da densidade) e cria-se um ambiente húmido, perfeito para criação de problemas no couro cabeludo.

Para quem não tem tempo, pode dar-nos duas sugestões de penteados práticos? Um para o dia a dia e outro para uma festa?

Para o dia a dia um low ponytail. Para uma festa, a partir de um low ponytail fazemos um low bun, simples e intemporal e que vale tanto para cabelos encaracolados como lisos.

Qual é o produto indispensável para cuidar do cabelo no outono e no inverno?

Claro que depende do tipo de cabelo. É importante ter o aconselhamento do hairstylist para o champô e máscara adequados. Saímos do verão, em que os cabelos ficam mais secos, mas com o frio e a entrada no outono e inverno, a importância de hidratar continua a ser fundamental. O frio e o vento também provocam desgaste. A nível de styling, sugiro o Fix Anti-Frizz da Tecni Art para controlar o penteado e a eletricidade estática do cabelo.