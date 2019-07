Laços no cabelo, como usar o acessório preferido dos ícones de estilo

Basta percorrer a galeria de mulheres que o usaram ao longo dos tempos, do cinema à moda, e percebemos que este acessório pede personalidades fortes e uma certa aura de mistério. Como a de Catherine Deneuve em Os Chapéus de Chuva de Cherburgo (1964), o clássico romântico de Jacques Demy, que usava os seus laços para dizer-nos tanto sem fala. Vemos a mesma força na Dorothy de O Feiticeiro de Oz (1939), que prendia as suas tranças de menina com dois laços azuis, ou reparamos como Woody Allen suaviza com um laço a quase implacável Kristen Stewart de Café Society (2006).

Como sempre, a moda baralha e volta a dar, sendo que as últimas inspirações têm vindo sobretudo da passadeira vermelha. Os laços, que também são um dos acessórios favoritos de marcas como a Miu Miu ou a Chanel, têm acrescentado um twist aos looks de mulheres como Emma Stone, Mandy Moore, Elle Fanning ou Margot Robbie. Dizem os hairstylists que estes delicados acessórios tanto se usam em looks de dia como de noite, até porque implicam penteados fáceis de concretizar como um rabo de cavalo alto ou baixo, apanhados bun ou tranças. Quanto aos materiais, é optar pelos elegantes veludo ou cetim (até os laços dos embrulhos cumprem a função na perfeição) em tons como o elegante preto, azul-escuro ou cor de vinho.