Pela primeira vez na história da Playboy – desde que foi criada em 1953 –, a revista norte-americana contará com uma modelo de cabeça rapada na edição de inverno de 2019. Vendela Lindblom é sueca e brasileira, tem 23 anos e vive em Los Angeles desde 2016.

No seu perfil da Playboy, ela conta que é rotulada pelos outros por causa da sua falta de cabelo: "As pessoas, muitas vezes, criam uma imagem de mim antes mesmo de me conhecerem. Elas acham que eu sou de certa forma por causa da minha cabeça rapada e look duro. Na realidade, sou extremamente tímida.", e acrescenta que: "a Playboy é um daqueles riscos que estava fora da minha zona de conforto, mas que acabou por ser uma ótima escolha."

Em entrevista ao norte-americano The Blast, Vendela afirmou que rapou a cabeça há cinco anos e nunca mais olhou para trás. "Honestamente, eu estava cansada de parecer igual a toda a gente, pensei sobre isso por um tempo antes de decidir fazê-lo. (...) Sinto-se mais forte sem cabelo. Antes, eu costumava ser tão obcecada com ele", contou a modelo que se diz sentir-se mais sexy de cabeça rapada.

Os jogadores de videogames talvez reconheçam Vendela. A modelo é atualmente o rosto da personagem feminina de Battlefield 1 e também já fez campanhas para Aya por DK, Bfyne Swim, RVCA, JAYS headphones, Ivyrevel, House of Marley e a linha de roupa de Chris Brown, a Black Pyramid. Vendela também surge nos videoclipes Some Kind of Drug de G-Eazy, e Turn off the lights, de Chris Lake.