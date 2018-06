Há muito que os festivais de verão deixaram de ser apenas boa música. Nesta edição do Coachella, em abril, a blogger Aimee Song chegou mesmo a afirmar que os festivais são a quinta semana da moda. Passaram a ser uma oportunidade para ousar tanto no outfit, como na maquilhagem. Por essa razão, reunimos, juntamente com quem mais percebe de maquilhagem, alguns truques para tirar o melhor partido desta época do ano. Embora a tentação para experimentar tudo seja grande, devemos ter atenção para não cair em exageros. Assim, sugerimos que utilize uma tendência de cada vez, focando apenas um local do rosto.



Por norma, estes eventos ocorrem debaixo de temperaturas elevadas, por isso, a makeup artist Cristina Gomes aconselha um look mate, utilizando produtos em pó. Em primeiro lugar porque vão durar mais tempo que os produtos cremosos, segundo porque protegem a nossa pele das poeiras dos recintos que se poderiam colar aos produtos mais sticky. Para prolongar a duração da maquilhagem, pode-se também utilizar um spray fixante. Devemos ainda optar por máscara de pestanas à prova de água. Para dar um twist ao look, sugerimos que arrisque numa máscara colorida em roxo, rosa ou azul.

No que diz respeito às sombras, adira à tendência da cor única. Vermelho, amarelo, azul, todas as cores são permitidas, aproveite para combinar com o outfit. Esta sugestão também se aplica ao eyeliner e a boa notícia é que não tem de comprar um eyeliner novo, utilize o seu batom líquido mate e aplique com um pincel para o efeito. Se o seu festival for realizado num local sem poeira, pode experimentar sombras metálicas glossy, mas relembramos que a sua durabilidade em relação às sombras em pó é mais reduzida.

Passando agora para os lábios, os batons e glosses metálicos foram a tendência do inverno e mantem-se durante a primavera e verão. Se não quiser investir a fundo nesta tendência, utilize o seu batom favorito e aplique sobra metálica no interior e centro dos lábios, para fora.

Mas há mais. Para as mais ousadas, há ainda os glitters e aplicações para o rosto. Podem ser colocados pequenos brilhantes, desde as têmporas até acima das sobrancelhas, mas atenção para não tornar o look demasiado fantasioso. Para este tipo de visuais, Cristina Gomes sugere a utilização de cola de pestanas à prova de água, seja qual for parte do rosto.