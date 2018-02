Sì Passione é o novo perfume de Giorgio Armani, do qual a atriz Cate Blanchett é embaixadora. Para comemorar o lançamento, a marca italiana organizou um cocktail exclusivo no Palais de Tokyo, em Paris, e o vermelho foi a cor em destaque. O evento, que aconteceu a 24 de janeiro, contou com a presença de várias personalidades da moda e do cinema, como a portuguesa Sara Sampaio, Tina Kunakey, Olga Kurylenko, Adèle Exarchopoulos ou Tom Munro, o fotógrafo responsável pela campanha.