As Hair Fashion Weeks – uma iniciativa da marca Jean Louis David em parceria com a Laço e o Fundo iMM-Laço – estão de volta para uma 7.ª edição. A Caminho da Cura é o mote de uma cooperação entre saúde e beleza que, neste momento, ajuda sete projetos de investigação na área do cancro da mama. A 7.ª edição das Hair Fashion Weeks acontece de 12 a 25 de Março com duas semanas de packs solidários em salão (12 a 18 é a semana da coloração e brushing, 19 a 25 é a semana do corte e brushing), venda de produtos solidários e outros momentos que vão permitir potenciar esta sensibilização e contributo valoroso à causa. "O Fundo iMM-Laço apoia anualmente novos projetos de investigação na área do cancro da mama, procurando assim encontrar respostas e trazer esperança a milhares de mulheres que são anualmente diagnosticadas com a doença. Neste momento, os projetos que decorrem no Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, e que contam com o apoio do Fundo iMM-Laço, abordam áreas tão diversas como o papel do sistema imunitário ou o estudo genético dos tumores", explica à Máxima Lynne Archibald, responsável pelo Fundo iMM-Laço.

E este ano há novidades e mais razões para apoiar. "Desde a primeira edição que temos packs de corte e coloração de valores muito competitivos e, este ano, aumentámos o contributo de cada um. Por cada pack vendido, €2 vão diretamente para apoiar o Fundo iMM-Laço. Novidade: na nossa loja online e em salão vamos ter produtos assinalados com a Pink Label, onde €0,50 são solidários. Novidade: nos salões, podem ser adquiridos vouchers dos packs de cor e corte a serem usufruídos em abril e maio ? o presente perfeito para o Dia da Mãe", explica Vasco Malveiro, diretor-geral do Grupo Provalliance (da Jean Louis David).

A propósito da iniciativa, conversámos com três cientistas a investigar a doença: Catarina Silveira, Sandra Casimiro e Sérgio Dias.

Como é o dia a dia de uma cientista que investiga o cancro?

Catarina Silveira , estudante de Doutoramento em Empresa na GenoMed-iMM (Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes): Neste projeto não investigamos o cancro propriamente dito, nem as suas vias. Focamo-nos principalmente no desenvolvimento laboratorial de metodologias capazes de detetar alterações nos tumores, que possam indicar-nos qual o melhor caminho a seguir no que diz respeito à escolha terapêutica. Ou seja, tentamos conseguir uma abordagem terapêutica personalizada para cada doente, consoante a biologia do seu tumor. É um dia a dia desafiante, mas ao mesmo tempo entusiasmante, pois sabemos que estamos a trabalhar para fazer a diferença na vida destas pessoas.

Sandra Casimiro , investigadora pós-doutorada, Laboratório Luís Costa, Oncobiologia Translacional (Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes): É passado entre a idealização e a execução de experiências, o acompanhamento dos colegas de equipa e a análise dos resultados, a gestão dos fundos disponíveis, a constante candidatura a formas de financiamento, à necessidade constante de estarmos atualizados perante as novas e constantes descobertas que podem ajudar ou mudar o rumo das nossas pesquisas.

Sérgio Dias , investigador principal no Laboratório de Biologia Vascular & Microambiente do Cancro (Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes): Um cientista que investiga não só o cancro como outros temas passa o seu dia a dia a ler, a estudar, a planear e a realizar experiências que procuram responder a questões que vai colocando.

Ainda estamos longe da cura? Quais têm sido as evoluções mais importantes neste caminho?

CS: Sabemos que a cura está longe. O cancro é uma entidade muito heterogénea e em constante transformação. Isto faz com que ganhe resistência aos fármacos usados nos tratamentos. Neste momento, parece-me mais sensato pensar em medidas que nos permitam adaptar terapias, acompanhando a constante mudança do tumor, e tornando a doença crónica, do que propriamente pensar em cura.

SC: Ainda estamos longe da cura, mas sem dúvida podemos aumentar o tempo de sobrevivência das doentes com cancro metastático. Neste campo, as evoluções recentes, com novos tratamentos aprovados ou em estudos clínicos, como os inibidores de ciclinas ou a imunoterapia, são uma vitória muito significativa da investigação básica e clínica.

SD: O cancro é um conjunto de doenças crónicas e, assim sendo, quem estuda o cancro tem como ideia subjacente tentar reduzir a progressão da doença, controlando as diferentes vertentes do corpo que vão sendo afetadas com a progressão da doença. No caso do projeto que estamos a realizar com o apoio do Fundo iMM-Laço, o que procuramos fazer é melhorar a forma como o sistema imunitário reconhece o cancro, controlando o seu crescimento.

Quantas mulheres conseguem ser ajudadas com estes projetos?

CS: Sendo que o objetivo deste projeto é personalizar a terapêutica dos doentes, de acordo com a biologia do seu tumor, esperamos que o resultado do nosso trabalho chegue a todos os doentes oncológicos, através do nosso Sistema Nacional de Saúde.

SC: Com o nosso projeto em curso, apoiado pelo Fundo iMM-Laço, podemos vir a ajudar muitas das mulheres com cancro da mama metastático, que são cerca de 30% de todos os casos diagnosticados. É por isso um número significativo. Ainda que fosse um número reduzido de mulheres, num nicho particular e raro da doença, valeria sempre a pena.

SD: O objetivo de um qualquer projeto de investigação é, num primeiro nível, aumentar o conhecimento numa determinada área da biomedicina. Mais especificamente na área da oncologia, um outro objetivo é formar pessoas que vão progredir na carreira e levar a que estas pessoas mantenham o interesse em estudar o cancro. Por último, se os resultados obtidos tiverem um forte impacto – por exemplo a descoberta de um biomarcador de progressão da doença ou de um novo potencial alvo terapêutico, entre outras potenciais descobertas –, poderão avançar para uma nova fase, que será o desenvolvimento de produtos com eventual aplicação clínica, tendo neste caso impacto direto junto das mulheres diagnosticadas com cancro da mama.