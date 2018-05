Tem a cara sempre vermelha? Sente calor no rosto? Se sim, muito provavelmente tem rosácea. Mas não se assuste. Muitas vezes confundida com dermatite seborreica, a rosácea é uma doença dermatológica com os sintomas mencionados. Esta patologia não é mais do que uma dilatação dos vasos sanguíneos que, por vezes, pode evoluir para inchaço e/ou pústulas. A vermelhidão tem maior foco no rosto, mas pode também estender-se ao pescoço e até olhos. No início, tende a aparecer por fases, até que se torna permanente.

Embora seja comum a qualquer género ou faixa etária, existe maior incidência sobre mulheres entre os 30 e os 50 anos de idade. Pode ser causada por diferença de temperatura, exposição ao sol e calor, stress e ansiedade, vento, exercício físico em abundância, bebidas alcoólicas, alimentos condimentados, entre muitos outros. Por norma, atinge pessoas com um tipo de pele mais claro.

Não há ainda cura para a rosácea, mas existem tratamentos que aliviam a sensação de calor e vermelhidão. Em casos mais graves, o tratamento de maior eficácia é o de luz pulsada, contudo, é fundamental ter cuidado com os produtos utilizados. O protetor solar é obrigatório, seja qual for a estação do ano.

Fomos à procura de produtos que ajudam no alivo de alguns dos sintomas desta doença cutânea. Em todo o caso, aconselhamos que faça uma consulta prévia no seu dermatologista. Confira na fotogaleria.