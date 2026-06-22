Keeping Up with the Patrocínios: 6 coisas sobre a série que ninguém sabe (contadas pelas irmãs)

O tempo passa a voar. Ainda ontem Carolina Patrocínio era a miúda que víamos aos sábados de manhã no Disney Kids; hoje é uma das protagonistas do zeitgeist millennial português. Entre eventos, posts #pub, dezenas de looks para escolher, quatro filhos, uma agenda impossível e um documentário que estreou há menos de um mês na Prime Video, a família Patrocínio transformou-se num inesperado case study de audiências (nem que seja no nosso grupo de amigos).

“Num mundo dominado por filtros e narrativas controladas, Patrocínio oferece um acesso íntimo e sem precedentes ao universo das irmãs”, lê-se na sinopse. E, por uma vez, o texto promocional não exagerou - toda a gente que a forma mais natural de resolver discussões entre irmãs é num workshop de cerâmica. O que começou com alguns sobrolhos levantados e um “mas o que é isto?” rapidamente se transformou num “só mais um episódio”. Porque ninguém - nem sequer quem passou seis episódios a dizer mal - conseguiu desligar antes do fim. Aliás, como viver sem saber se a matriarca da família, Teresa Vieira de Almeida, deixaria Rita e o marido, Tiago Teotónio Pereira, mudar-se para o "apartamento enorme" que os tornaria vizinhos?

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Desde as Kardashians que não ficávamos tão fascinados por um grupo de mulheres cuja descrição de funções continua, tecnicamente, por aparecer no LinkedIn. E não, isso não invalida o seu impacto. Como qualquer fã de pop culture sabe, um grupo de mulheres bonitas, bem vestidas e altamente disciplinadas pode influenciar muito mais do que tendências de moda: dita rotinas de ginásio, inspira níveis de confiança e até oferece pequenas lições de autoestima. Carolina a usar um top aberto no peito depois de falar do body shaming que sofreu por causa do esterno? Queen behaviour.

E embora alguns momentos pareçam demasiado bons - ou demasiado caóticos - para serem verdade, a série está menos ensaiada do que os abdominais do clã. “Todas as conversas e discussões não são guionadas”, garante Mariana Patrocínio. “Apesar de muitas pessoas acharem que sim, foi tudo totalmente genuíno.”

Acabou a série? Temos más notícias para quem jurou que “claro, óbvio” que nunca a viu. Há mais histórias, mais contexto e alguns detalhes que ficaram fora dos seis episódios. As próprias irmãs contaram-nos tudo. Ainda estão por aqui? Engraçado. Achávamos que não gostavam da série.

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A cena da praia

Pensávamos que seria apenas mais uma oportunidade para tirar apontamentos sobre bronzeados perfeitos. Mas bastou uma conversa aparentemente inocente sobre os netos favoritos de Teresa Vieira de Almeida para desenterrar o debate mais antigo de qualquer família: quem é a filha preferida.

Feitas as contas às sopas, Inês é declarada a principal beneficiária - um resultado que Rita e Mariana recebem com o entusiasmo de quem acaba de perder uma herança. Quando Inês se defende, alegando uma rotina profissional mais exigente (“Trabalho do outro lado da cidade, chego às vezes às sete ou às oito da noite. O que querem que faça?”), a temperatura sobe ainda mais.

Segundo Rita Patrocínio, esta cena foi gravada em pleno Algarve, em agosto, e as irmãs mais novas estavam em estado avançado de vergonha alheia. Em geração Z chama-lhe cringe, Rita. E, sejamos honestos, também ficámos ligeiramente convencidos de que a Inês goza de um estatuto filha especial à la Khloe.

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O episódio do Alentejo

No episódio do Alentejo, Rita já sabia que estava grávida. Só nós é que ainda não. "Quando fiz o brinde, o Tiago achava que eu ia revelar e daí ter ficado emocionado." Não foi. O anúncio ficou para mais tarde, mas a pista estava lá.

Vicky e o “amigo da praia”

Na televisão era apenas um “amigo da praia”. Na vida real, um hard launch em versão antecipada. Segundo Rita, o misterioso acompanhante de Vicky é, afinal, o seu atual namorado. Afinal, às vezes os spoilers passam despercebidos.

Fake it till you make it

A escalada parecia mais uma atividade de team building com alguma adrenalina. Não era. “Estávamos mesmo com medo porque era o dia mais ventoso do ano”, revela Inês Patrocínio.

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O fatídico almoço em casa do pai

No segundo episódio, aquilo que era suposto ser uma inocente aula de pastéis de nata rapidamente se transforma num forno de emoções. Inês terá sido apanhada a chamar às irmãs “burras” e “invejosas” e o ambiente fica, digamos, menos doce do que o recheio. Na tentativa de fazer de mediador, Pedro Patrocínio organiza um almoço em família. Péssima ideia sem consultar o calendário hormonal das filhas. O ponto de ebulição chega quando Mariana atira: “Então pensa se não me deves um pedido de desculpas.”

Inês recusa discutir o assunto em frente às câmaras. Mariana insiste, a voz treme, as lágrimas aparecem e sai uma daquelas frases que parecem escritas por um argumentista de novelas: “Uma pessoa quando magoa outra, mesmo sem querer, pede desculpa.” Drama.

Entra em cena a madrasta, Mariana Galindo - alguém que, assumimos, gostavamos de ter em speed dial - com uma aula improvisada sobre amor e perdão. Mariana consegue aquilo que parecia impossível: lágrimas, abraços e uma reconciliação digna de final de temporada. Só que, segundo Rita, o que vimos foi apenas a versão editada. “Essa cena foi cortada e estivemos duas horas a discutir, quase a matar-nos.” Porque, pelos vistos, os almoços de família mais explosivos nem sempre chegam à televisão.

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O tempo de gravação

A série dá a sensação de acompanhar meses - talvez anos - na vida das irmãs Patrocínio. Afinal, a magia da televisão existe. Na realidade, “a temporada 1 foi gravada ao longo de sete semanas, entre agosto e dezembro de 2025”, revela Carolina Patrocínio. E é precisamente a expressão “temporada 1” que nos deixa agarrados a outro detalhe: ninguém chama “temporada 1” a uma temporada única. Será um deslize… ou uma pista de que a segunda já está no horizonte? Por favor, precisamos de mais episódios para perceber se afinal se tratam por você ou por tu e mais momentos de Gonçalo Uva a comer... uvas.