Maio é o mês do Euromelanoma e, como tal, decorre uma campanha de sensibilização nas farmácias do país, em parceria com a marca La Roche-Posay, com o objetivo de sensibilizar a população para o Melanoma, o cancro de pele mais agressivo e letal, e alertar para a importância de visitar com frequência o dermatologista e fazer um autodiagnóstico à pele e aos sinais. "Cerca de 50 a 70% dos casos de melanoma são provocados pela exposição excessiva aos raios UV, que penetram e danificam o ADN da pele e dos tecidos, o que causa envelhecimento prematuro e no pior cenário enfraquecimento permanente da pele que deriva, eventualmente, no cancro da pele", alerta Osvaldo Correia, Presidente da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC).