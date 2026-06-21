Caranguejo celebra um novo ciclo e Peixes procura respostas: as previsões astrológicas para os próximos dias

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Os dias convidam a atividades prazerosas. Com o Sol e o planeta Mercúrio em Caranguejo, as comunicações tenderão a ser afetadas pelos humores, havendo momentos em que o recolhimento será a opção mais sensata, de forma a se perceber o que se passa interiormente. De 22 a 24, a escolha de com quem escolhemos passar o tempo torna-se mais fulcral, principalmente a 22, quando se pode perceber muito mal o que é dito, originando mal-entendidos. De 25 a 28, estar em família será o tema principal do dia-a-dia, sendo fulcral cultivar um espírito de abertura e paciência. Para quem é criativo em áreas ligadas ao feminino, estes dias têm tudo para ser inspiradores e de concretização. O dia 28 terá uma aura amorosa e sossegada.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Os taurinos dão novos passos em relação aos seus objetivos, maioritariamente através de mecanismos comunicacionais: aquele telefonema, aquela reunião. Muitos dos contactos que estão a fazer vão ter retorno e criar possibilidades. Nas relações procura-se criar mais hipóteses para o amor, tentando fugir da rotina taurina. De outra forma um dos parceiros irá começar a olhar para o lado, ou poderá surgir medo de que isso aconteça. De 25 a 27, a intimidade será um ponto forte. O dia 27 não será o mais indicado para conversas importantes e aconselha-se saber escapar ao mau humor alheio. A família trará sorrisos ao coração e preveem-se muitas atividades em conjunto e com bastante estímulo mental.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Depois do aniversário, a palavra de ordem é dar passos em consonância com os planos. As comunicações estão enfatizadas, sendo uma altura de fecho de acordos e de alcance de metas. Para os que recebem a influência de Úrano em Gémeos, há uma energia mais instável a ter lugar e que será bastante ativada a 27, abrindo caminho para dias em que se aconselha desacelerar e cultivar uma atenção aos detalhes. Os geminianos estão a dar passos importantes em direção a uma nova realidade, mas são ainda pouco significativos, sendo, no entanto, necessários. Os atrasos que terão lugar trarão alguma frustração, sendo importante cultivar uma atitude paciente. Profissionalmente, contam com estabilidade.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Parabéns, Caranguejo! Quem celebra o aniversário terá um ano de preparação para uma vida com novos valores. Para já, planos que tiveram origem há cerca de um ano culminam, mas antes de se concretizarem, terão atrasos e alguma burocracia. Será determinante a atenção e o planeamento estratégico. Nos dias 22 e 23, poderão ocorrer alguns percalços ao nível das comunicações ou poderá simplesmente sentir-se mais macambúzio(a). O dia 24 terá uma espécie de despertar para a vida, em que o ânimo se acende. Alguns caranguejos têm tudo para sentir um esfriar dos seus relacionamentos, uma maior sobriedade. Os que não se encontram de momento em situações amorosas acusarão alguma solidão.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

A vontade é de leveza e de programas que sejam de convívio agradável. Viagens que não exijam muita gestão serão as ideias para estes dias de Verão recém-chegado. As relações amorosas irão beneficiar de uma afetividade natural e amena, havendo trânsitos de estabilidade. A pedrinha no sapato tenderá a ser tudo o que for relacionado com finanças e gestão das mesmas em dias em que o gosto pelos prazeres se mostrará dispendioso. A partir do dia 24, a garganta ou a zona do pescoço darão alguns sinais de dor, sendo necessário vigiar estas áreas. Até ao dia 26, os astros apontam para pequenas irritações que prejudicam o ambiente relacional. A 27 e 28, o sentido de humor irá prevalecer, afastando as nuvens.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

A família representará o ponto central, com inúmeras atividades, trazendo grande conforto e partilha, mas também suscitando questões emocionais que irão marcar as próximas semanas. O sentido de estabilidade continua forte para muitos virginianos, nomeadamente ao nível material. No entanto, muitos sofrem a influência de Úrano em Gémeos, sob a forma de instabilidade e de eventos disruptivos, estando esta energia mais ativada a 27. O que esses incidentes trazem ao nível emocional representa uma libertação do inconsciente que, a longo prazo, representará novas possibilidades no caminho. Assuntos relacionados com a saúde vão ocupar ainda mais a mente virginiana, originando rotinas importantes.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

As conversas sobre relações assumirão o palco principal e os temas irão estender-se pelas próximas semanas. As emoções serão facilmente ativadas no contexto destas comunicações, e a clareza nem sempre será possível. Por outro lado, há uma atitude amena e positiva, que tenderá a beneficiar todos. Questões financeiras tendem a ser importantes, devido a inúmeras responsabilidades, exigindo maior responsabilidade aos nativos deste signo. Os dias 22 e 23 serão marcados por uma menor disposição para as relações, havendo pequenos desentendimentos e amarguras. Até ao dia 24, é possível que esteja presente alguma desmotivação, que poderá resultar em conversas internas com o divino, numa busca de sentido.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

A sensibilidade é muita e, em muitos casos, irá manifestar-se como doçura, enquanto noutros poderão ter lugar ativações que instigarão algumas revoluções internas. Há uma missão em curso, em que as capacidades mentais estão a ser desafiadas à expressão, mas também de forma ponderada, um equilíbrio difícil de gerir. A gestão material será outra capacidade a ser aprimorada, nomeadamente a 24. A 25, os escorpiões aventurar-se-ão por comportamentos mais extravagantes, num dia em que deverão evitar algum pretensiosismo. A sexualidade continua a precisar de um escape, havendo um efeito magnético que continua ativo. A 26, alguns escorpiões estarão com maior tendência a conflitos, sendo importante usar manobras de fuga em situações inconvenientes.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

As mãos estão ocupadas com muitas coisas por resolver, o que tem tudo para trazer alguma confusão e atrasos, sendo uma tendência que se irá manter nas próximas semanas. As comunicações no contexto familiar serão marcadas por muita emotividade, tanto afetiva como marcada por alguma irritação, em dias em que o amor se apresenta estável e prazeroso. Muitos sagitarianos estão no meio de um fogo cruzado ativado pelo planeta Úrano em Gémeos, que instiga a alguma disrupção inesperada no dia-a-dia e que tem tudo para causar ansiedade. Esta energia estará ativada a 27, sendo um dia em que é preciso fazer tudo de forma mais ponderada. Muitos sagitarianos irão sentir-se impelidos à ação em algo que represente uma causa.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Nos dias 22 e 23 os capricornianos estarão de nariz torcido com a vida. As relações irão exigir muitas interações, e algumas serão mesmo desafiantes. A ideia será esclarecer mal-entendidos e tentar trabalhar a abertura de um espaço comunicativo. A idealização relacional está por baixo, pois os níveis de entrega do parceiro/a poderão estar aquém. Alguma desmoralização estará presente até ao dia 24, mas depois a tendência será de melhoria. Ao longo destes dias, ao nível profissional, preveem-se interações importantes, mas nem sempre completamente claras, sendo importante haver uma verificação do que é dito, feito e prometido. A saúde irá despertar a sua atenção, trazendo melhores rotinas ao dia-a-dia.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Depois de manifestações de insatisfação, os relacionamentos atravessam agora os efeitos das decisões alcançadas nos passados dias. Preveem-se conversas de foro íntimo, pessoal e afetivo que servirão para encontrar um equilíbrio. Quem trabalha em áreas relacionadas com o público ou em áreas artísticas, ver-se-á envolvido numa onda de criatividade e exposição que tem tudo para correr bem. Na saúde, a garganta será um ponto fraco, assim como os órgãos reprodutivos que deverão ser vigiados, principalmente os femininos. Financeiramente, é necessário fazer um esforço para passar para o nível a seguir. O dia 26 tem tudo para ser marcado por conflitos inesperados e em que será prudente ignorar provocações.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Há uma energia fluida por se gozar o verão recém-chegado e com muito espaço para criatividade. O corpo tem energia e há vontade de celebrar a vida. Alguns sofrem com a instabilidade que o planeta Úrano está a provocar, trazendo momentos inesperados e acidentais. Essa energia estará mais forte a 27. Apesar de as comunicações fluírem, será necessária muita atenção, pois nem tudo corre de feição. Tudo o que forem pormenores tende a ser descurado e, por isso, será importante arranjar mecanismos de controlo dos detalhes. Também nas relações, emoções não expressas podem pregar partidas através de gestos incompreendidos, deixando um rasto de ressentimento. Será fulcral procurar clareza.