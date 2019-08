Quais os 10 batons clássicos de uma vida?

Alguns produtos são tão amplamente usados e a sua imagem tão difundida que são elevados ao estatuto de clássicos na indústria da beleza. O batom é considerado por muitos um objeto de culto na vida de uma mulher, devendo ser versátil ao ponto de ser usado nas mais diversas ocasiões, um must have de qualquer nécessaire que se preze. É mesmo caso para dizer que a sofisticação, o carisma e o empoderamento que se concentram num batom justificam o seu investimento. Da Dior à L’Óreal Paris, da Clinique à Nars, da Tom Ford à Charlotte Tilbury, veja as preferências que a elegemos, com todo o bom gosto.