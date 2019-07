10 Produtos solares amigos do ambiente

Crème Solaire Anti-Rides SPF30, Caudalie – Consciente do impacto ambiental da indústria da Beleza, a Caudalie alargou o seu perímetro de envolvimento e apoia projetos de proteção e de sensibilização a favor do ecossistema marinho e dos bancos coralíferos. O compromisso com a organização Coral Guardian, por exemplo, faz-se através de um programa de transplante e de restauração de mais de três mil corais, mas existem ainda parcerias com a fundação inglesa Reef World e com a norte-americana Surfrider Foundation para ações de proteção e de sensibilização do ecossistema marinho na Colômbia.

Suncare Anti Spot SPF50, Apivita – com concentração de 77% de ingredientes naturais, sem silicones, álcool e parabenos

Su Hair & Body Wash, Davines – Produzida apenas com energia eléctrica de fontes renováveis e embalagens Impacto Zero que utilizam menos plástico para ajudar a proteger a biodiversidade do planeta

B-Protect SPF50+ Embelisseur, Avène – A marca comprometeu-se a fornecer a melhor protecção solar para a pele enquanto minimiza o impacto ambiental dos produtos através do programa Skin Protect Ocean Respect

Waterlover Sun Milk SPF50+, Biotherm – Continuando a iniciativa Water Lovers, um programa para consciencializar sobre a preservação da água e para minimizar o impacto da marca na vida aquática, a Biotherm desenvolveu produtos eco-friendly (formulas sem microbeads e embalagens recicladas) para ajudar na redução da poluição causada pelo plástico. Juntou-se ainda a organizações empenhadas em proteger os oceanos e lutar contra as alterações climáticas Tara Ocean Foundation e Mission Blue e ainda à WWF China, com quem assumiu o compromisso de remover o plástico das praias da província de Hainan.

Water Soul Eco Sun Cream SPF30, Comfort Zone – Pensado especialmente para quem pratica desportos aquáticos, este protector solar amigo do ambiente contém filtros químicos seguros, é muito resistente à água e é feito com plástico reciclado.

Sunbrush Mineral FPS30, ISDIN – Um pincel de fotoprotecção solar mineral prático e com uma fórmula ultraligeira, muito resistente à água e biodegradável.

Protect & Moisture Loção SPF50, Nivea – Continuando o esforço por minimizar o impacto ambiental dos seus produtos, a Nivea não só aplica os mais recentes resultados de pesquisa e desenvolvimento nos seus produtos como revê continuamente os seus requisitos internos de forma a tornar-se mais amiga do ambiente. Por exemplo, apesar de ingredientes como o oxybenzone e o octinoxate serem considerados seguros, utilizados frequentemente e aprovados oficialmente para utilização em cosmética, não cumprem os padrões internos, cada vez mais elevados, estabelecidos para os sistemas de filtro UV.

Capital Soleil Beach Protect Anti Dehydration Spray SPF30, Vichy – Enquanto membro do programa SBWA, a Vichy desenvolve 100% das matérias primas utilizadas nas fórmulas tendo em conta o seu impacto ambiental e com respeito pela vida marinha, biodegradibilidade e renovabilidade.

Bruma Protetora para o Cabelo, €18, Acorelle na Organii – A Organii tem várias alternativas na protecção solar responsável, inclusivamente esta bruma protectora bio, rica em óleos de karanja e de buruti que formam uma barreira contra os raios ultravioleta, o sal e o cloro da água.

Lei Havaiana sobre recifes de corais

A morte dos Corais em grande escala tem sido observada e estudada desde os anos 70. É melhor demonstrada pela Grande Barreira de Coral, o maior recife de corais do mundo, com uma largura de aproximadamente 2.300 quilómetros e uma área de 345.000 quilómetros quadrados, declarada Património da Humanidade pela UNESCO em 1981. Uma equipa de investigação liderada pelo biolólogo Terry Hughes, responsável pelo Centre of Excellence for Coral Reef Studies, da James Cook University, na Austrália, confirmou numa entrevista ao jornal The Guardian que a extinção dos Corais está a avançar muito mais rapidamente do que o anteriormente pensado. Devido às elevadas temperaturas dos oceanos em 2016, quase um terço dos 3.863 recifes de corais – que constituem a Grande Barreira de Coral – já foi transformado. Para proteger os seus recifes de corais, o Havai tornou-se o primeiro estado americano e o primeiro legislador do mundo a aprovar uma lei, que irá entrar em vigor a partir de dia 1 de Janeiro de 2021, que proibe a venda de produtos solares que contenham oxybenzone (benzophenone-3) e octinoxate (ethylhexyl methoxycinnamate). O estado americano da Califórnia seguiu o exemplo do Havai no final de 2018 e introduziu uma lei semelhante.