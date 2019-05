Os dentes imperfeitos são a nova tendência de Beleza

Um sorriso cintilante com dentes bem alinhados é o que se espera de uma campanha de moda, certo? Não para Alessando Michele. O diretor criativo da Gucci, que acaba de lançar a reformulada linha de maquilhagem da marca italiana com uma nova gama de batons, escolheu para a campanha modelos que fogem ao estereótipo e revelam dentes separados e uma coloração não tão branca como estamos habituados.

As imagens de Martin Parr, o fotógrafo inglês que adora captar a excentricidade do quotidiano, levantam a questão da Beleza ligada à imperfeição, contanto com figuras como a cantora Dani Miller (dona do sorriso "imperfeito" da Gucci) Lapres Mae, Achok Majak e Ellia Sophia Coggins. Também por estes dias, a Primark, gigante irlandesa de fast fashion, apresentou uma campanha de fatos de banho com a modelo Symone Lu, conhecida por não ter um dos dentes. As reações positivas foram imediatas.

A tendência não é exatamente uma novidade embora nunca tenha tido tanta expressão como agora. A atriz Brigitte Bardot sempre exibiu o seu sorriso com um espaço entre os dentes, tornando-se símbolo sexual da década 60. Madonna também nunca se preocupou em corrigir o sorriso e tornou-se referência de beleza ao longo de 40 anos de carreira, assim como a cantora Vanessa Paradis.

Na moda, os dentes afastados ou ligeiramente desalinhados sempre foram símbolo de irreverência, como comprovam as modelos Lindsey Wixson, Slick Woods, Laetitia Casta e Georgia May Jagger.