O verão pede mais cor à maquilhagem

A empresa sueca Oriflame, conhecida por ter uma ação de venda direta dos seus cosméticos, apresenta uma nova gama de maquilhagem para os dias de verão. Uma coleção que celebra os tons fortes e coloridos que associamos à temporada de verão, a coleção OnColour tem como principal objetivo tirar partido do rosto feminino. Assim surge uma gama que acompanha as tendências, e permite a qualquer mulher encontrar o look perfeito para o seu dia adia, de forma prática e simples.

Dos produtos que compõem a OnColour destacam-se os delineadores e sombras de olhos, os batons cremosos e os vernizes, idealizados em cores explosivas. A linha apresenta ainda uma máscara de pestanas, uma base e um corretor. Se não tem a certeza de que cores escolher, poderá ainda experimentá-las virtualmente no ChatBot OnColour disponível no messenger da página de facebook da Oriflame. A marca está presente em 60 países e há 30 anos que está ativa em Portugal.