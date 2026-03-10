O segredo para reparar cabelos danificados está agora em promoção

- Moda Shopping Tendências Casamentos
- Beleza Tendências Produtos Wellness Prémio Máxima Beleza e Perfumes House of Beauty
- Atual
- Prazeres
- Celebridades
- Criar e Educar
- NOW. Programa da Máxima
- Outubro Rosa
- Podcasts
- C-Studio Especiais C-Studio
- Indica
Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projeto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas.
Um verdadeiro "must-have" para cabelos pintados ou danificados, seja pelo calor das ferramentas de styling ou simplesmente pela falta de cuidados ao longo do tempo.
Atualizado a 10 de março de 2026 às 22:20
No universo da beleza, poucas coisas despertam tanto entusiasmo como um produto que promete resultados rápidos e que realmente os cumpre. É precisamente esse o caso do Ultimate Repair Miracle Hair Rescue, da Wella Professionals, um tratamento capilar que rapidamente conquistou um lugar de destaque nas redes sociais. Entre vídeos virais, reviews apaixonadas e resultados visíveis em poucos segundos, tornou-se um daqueles produtos que passam do ecrã para a rotina de beleza quase por instinto.
À primeira vista, o frasco vermelho vibrante já sugere intensidade - e a fórmula não fica atrás. Desenvolvido como o terceiro passo da linha Ultimate Repair, este leave-in foi pensado para atuar rapidamente na reparação do cabelo danificado. A tecnologia combina AHA, que ajuda a reconstruir as ligações internas do fio, com Omega-9, responsável por nutrir e suavizar a superfície do cabelo. O objetivo é simples, mas ambicioso: restaurar força, elasticidade e brilho em apenas 90 segundos.
Wella Professionals ULTIMATE REPAIR Miracle Hair Rescue...Amazon €13,4
O que distingue verdadeiramente o Miracle Hair Rescue é a leveza. Muitos tratamentos reparadores acabam por pesar o cabelo ou comprometer o movimento natural dos fios - algo que aqui simplesmente não acontece. Algumas pulverizações são suficientes para transformar a textura do cabelo, deixando-o mais sedoso, disciplinado e visivelmente saudável, sem aquela sensação pesada que tantas vezes acompanha produtos intensivos.
Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores.
Este projeto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas.
Para mais informações: indica@medialivre.pt
Outras Sugestões