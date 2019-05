O novo óleo da Nuxe é um ramo de flores

A marca francesa de Beleza Nuxe anuncia o lançamento do seu mais novo óleo Huile Prodigieuse Florale. O produto é uma reinvenção do clássico e aclamado óleo, mas com um lado mais romântico e com uma fragrância de notas florais, como as da magnólia, base de almíscar e travos de limão, laranja e bergamota de Calábria.

Para esta criação, cuja intenção é celebrar a feminilidade e o romance, a Nuxe empenhou-se em obter as melhores e mais consistentes matérias-primas. "Criei esta fragrância irmã do Huile Prodigieuse para oferecer duas assinaturas olfativas às mulheres, para que possam alterná-las dependendo do seu estado de espírito. A icónica fragrância despiu o seu aroma quente para revelar uma base doce, sensual e aveludada, numa iteração floral", explicou Aliza Jabès, CEO e fundadora do grupo Nuxe em comunicado.