Good skin days: três produtos excecionais para conseguir uma pele perfeita

Há uma frase que todos gostávamos de ouvir pelo menos uma vez na vida: estás radiante! Não estamos a falar dos tempos de gravidez, do brilho da oleosidade ou resultante do uso excessivo de iluminador, obviamente. Falamos daquele perfect healthy natural glow de uma pele jovem, de quem bebe a quantidade necessária de água por dia, de quem desfruta de pelo menos oito horas de sono diárias e de quem se rege por uma rotina de cuidados sem deslizes e esquecimentos.

Estas últimas três premissas são passíveis de conquista fácil, já que tudo depende da mudança de alguns hábitos e comportamentos. O que soa mais complicado é a idade. Não podemos voltar atrás no tempo para a era pré e pós-acne adolescente, é um facto. Mas nada nos diz que é impossível recuperar essa pele jovem que reflete uma luz natural e pura. Chegou a hora de dizer alto e bom som: go get that perfect glow!

Ora, aqui vamos nós. Se glowy skin está na lista de conquistas para 2019, esta é a resposta: o novo ritual Aqua Porcelaine da Galénic. São três produtos excecionais que atuam em outros tantos níveis fundamentais para conseguir o brilho perfeito: hidratação, uniformização e iluminação. A gama contém extrato de pimenta rosa – para atenuar as rugas, alisar a superfície da pele e uniformizar – e vitamina C, com propriedades aclaradoras e antioxidantes.

Três produtos, três aliados

1. Loção ativadora de luminosidade, o cuidado impulsionador de luz

Preparar a pele após a limpeza para os benefícios dos cuidados que se seguem é um passo erradamente dispensado muitas das vezes. Um tónico, uma essência, ou uma loção podem fazer toda a diferença no ritual de beleza. Ainda mais se estivermos a falar de um produto que, além de servir de preparador, acrescenta ainda alguns benefícios próprios. É o caso desta loção fresca que ativa e impulsiona a luz, bem como a luminosidade natural da tez.

2. Soro uniformizador, o cuidado uniformizante Um dos pontos-chave para conseguir uma pele glowy é, sem dúvida, o uso de sérum. Como são mais concentrados do que qualquer creme, só precisa de uma pequena quantidade diariamente para ver resultados. Este soro uniformizador Aqua Porcelaine é a solução para reavivar a luminosidade natural daqueles que sofrem com a tez apagada e as manchas no rosto. As microesferas que se veem através do frasco contêm vitamina C em estado puro, que apenas entra em ação quando em contacto com a pele, de forma a preservar a expressão aclaradora até ao último minuto.

3. Fluido hidra-iluminador, o concentrado de iluminação Último passo, mas nem por isso menos importante. Pelo contrário! Este creme de dia é a estrela da gama. Aplica-se primeiro como um hidratante para um flash de luz instantâneo. Coloque nas bochechas, queixo e testa. Depois de hidratada e uniformizada, aplique um pó matificante apenas na zona T. Como toque final, use uma pequena gota do fluido em cima da maquilhagem, para intensificar o brilho e captar a luz. Beauty inside tip: para uma dose extra de glow, aplique o fluido hidra-iluminador Aqua Porcelaine como retoque de maquilhagem ao longo do dia. Não se vai arrepender!









Esta é a prova de que não é preciso uma gaveta cheia de produtos para conseguir aquele ar de cara lavada e fresca todos os dias. Nem todos temos a sorte de acordar com a pele perfeitamente suave e luminosa. Há que pôr mãos à obra. Os três produtos Aqua Porcelaine da Galénic são um total life changer. Além disso, é impossível resistir à assinatura sensorial da coleção: jasmim, magnólia e frésia. #TeamGlow #NoFilter #GetAPerfectGlow

Claro está que há outros passos indispensáveis que complementam na perfeição esta rotina:

1. Encontre uma rotina de limpeza para usar duas vezes ao dia, de manhã e à noite, de preferência não secante.

2. Use proteção solar todos os dias, contra os raios ultravioleta e poluição. A exposição solar é o maior inimigo no que toca ao envelhecimento da pele e ao aspeto apagado (90% das rugas são causadas pelo sol). Use pelo menos SPF30 no rosto e no pescoço, todos os dias! Sem esquecer o inverno, as viagens de carro e as horas no escritório.

3. Massaje o rosto algumas vezes por semana. Quanto mais estimular a pele, mais colagénio é produzido. Faça-o sempre com movimentos ascendentes, focando na zona da testa, bochechas e maxilar. Cinco minutos são suficientes para melhorar a elasticidade e a firmeza da pele.

4. Diminua a temperatura e o tempo do banho.Pode parecer luxurioso, mas os banhos longos e quentes são uma das piores ações para a pele. Não só retiram os óleos naturais benéficos da pele, como também criam leves queimaduras. No esforço de esfriar a pele, os vasos sanguíneos dilatam, causando inflamação e aspereza. Aos 20, não é problemático. Uma hora basta para recuperar. Aos 30, já pode demorar duas horas. Para quem está nos 40, a pele simplesmente deixa de ter capacidades para voltar ao estado original.

5. Beber, comer, dormir. Não importa apenas o que se faz com a pele, mas também como esta é "alimentada". Da próxima vez que passar à frente um belo copo de água, lembre-se de que a desidratação causa mais rugas do que o imaginado. Aumentar a quantidade de vegetais ou o uso de peixes gordurosos, como o salmão, nas refeições também ajuda a potenciar ao máximo a luminosidade da pele.