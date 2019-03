O novo creme anti-manchas que deixa a pele radiante

O novo Creme de Noite Glicólico Antimanchas da Caudalie é uma inovação no tratamento e prevenção das manchas feita com ingredientes de origem natural. Uma reinvenção do clássico da marca, que a cada 30 segundos vende uma unidade.

Número 1 antimanchas nas farmácias francesas desde 2008, a nova fórmula ajuda a ter uma pele ainda mais uniforme e luminosa. O creme deve ser aplicado ao deitar, no rosto e no pescoço, de forma a que a sua componente bio-peeling de exfoliação progressiva e controlada da pele atue durante a noite. Os seus componentes fazem também uma correção natural e promovem a regeneração das células e a luminosidade da pele.

Para além do novo creme de noite, a marca lançou ainda uma nova gama que inclui a essência concentrada de luminosidade, o sérum e o creme de noite glicónico, ambos antimanchas.