Juntas na luta contra o cancro da mama

É a doença mais comum entre as mulheres, com maior incidência nos países em desenvolvimento, onde a maioria dos casos são diagnosticados em fase tardia. O cancro da mama tem um impacto significativo em todas as pessoas que afecta, independentemente da idade, género, raça, etnia, nível económico ou estilo de vida e não é exclusivo das mulheres -apesar de os casos em homens serem mais raros.

Por esta razão, Evelyn H. Lauder foi pioneira na campanha pela união na luta contra o cancro da mama: criou o Laço Rosa, símbolo universal da luta contra a doença, e fundou o que é hoje a maior iniciativa filantrópica das Companhias Estée Lauder. Este ano, a Estée Lauder reforça a sensibilização para esta causa, através de 15 laços rosa que simbolizam um dado estatístico alarmante: a cada 15 segundos, em algum lugar do mundo, uma mulher é diagnosticada com cancro da mama. Este símbolo representa também a esperança de uma cura. Através das plataformas digitais, a campanha sublinha a importância do tempo, através de embaixadores que partilham as suas histórias.





Loção hidratante Dramatically Different Moisturizing Lotion+, €65,50, Clinique em exclusivo no El Corte Inglés Produtos Rosa de algumas das marcas Estée Lauder Companies

As principais iniciativas da campanha são a angariação de fundos dedicados à investigação médica, através de donativos e da venda de produtos rosa das marcas pertencentes à Estée Lauder Companies; a realização de iniciativas de sensibilização, educação e angariação de fundos a nível mundial; a iluminação de edifícios emblemáticos de todo o mundo como forma de consciencialização e de homenagem às pessoas afetadas pela doença; e ainda a partilha de mensagens inspiradoras através das redes sociais.

O principal parceiro da campanha é a The Breast Cancer Research Foundation, uma organização sem fins lucrativos e a maior angariadora de fundos privados do mundo dedicada à investigação do cancro da mama, também criada por Evelyn H. Lauder em 1993.

Em Portugal, os fundos angariados serão doados ao Núcleo Regional Sul da Liga Portuguesa contra o Cancro- Movimento Vencer e Viver, que apoia todas as mulher desde o diagnóstico do cancro da mama, através de vários serviços para o bem-estar físico e emocional da mulher. Graças às doações feitas a este movimento, durante 2018 e 2019, 260 mulheres tiveram acesso a próteses mamárias, um compromisso mantido para 2020.

O Núcleo também organiza a Caminhada Solidária contra o Cancro da Mama no próximo dia 13 de outubro, no Parque Eduardo VII em Lisboa, pelas 10H30, sob o mote "A Prevenção Toca a Todos". Poderá inscrever-se aqui.