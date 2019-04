Irina Shayk, um escândalo para a Jean Paul Gaultier

Irina Shayk junta-se à enorme família de Jean Paul Gaultier como embaixadora do novo perfume feminino da marca. A beleza inquestionável da modelo russa aliada ao seu hipnotizante sex-appeal, resultam na personalidade perfeita para representar a fragrância Scandal à Paris.

Esta é a terceira edição do perfume, depois da primeira, apresentada em 2017 (Scandal) e a segunda lançada no ano passado (Scandal By Night). Com um aroma doce e incrivelmente feminina, Scandal à Paris tem um toque mais suave do que as anteriores, o que adequa o perfume a qualquer hora do dia.

A Máxima vai estar na apresentação internacional do evento, que acontece amanhã em Paris, Acompanhe tudo no Instagram, através do takoever da atriz Sara Matos, que também estará neste lançamento, e leia a entrevista com Irina Shayk na edição de julho.