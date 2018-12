E se os ícones de beleza do passado se adaptassem aos padrões de beleza de 2018? Essa é a proposta do artista de colagens baseado em Londres, Mat Maitland. No seu perfil no Instagram, Maitland publicou as fotografias de quatro divas adaptadas aos dias de hoje.

Nas imagens, vemos as atrizes Marilyn Monroe e Audrey Hepburn e as princesas Grace Kelly e Diana de Gales representadas, essencialmente, com lábios carnudos – uma ironia ao boom dos preenchimentos labiais que se tornou um dos grandes fetiches dos Millennials.

Maitland já trabalhou com marcas como a Louis Vuitton, a Kenzo, a Hunter, a MAC Cosmetics, a Nike, a Printemps Paris e com instituições como a English National Opera ou a Tate Gallery, com imagens que já estamparam diversas revistas e jornais, do Le Monde à Vanity Fair. O artista também dirigiu campanhas musicais e desenhou imagens para estrelas como Michael Jackson , Prince, Elton John , Kylie Minogue, Lana Del Rey, Mark Ronson, entre muitos outros.