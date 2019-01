As fotografias do novo lookbook da Louis Vuitton são protagonizadas por atrizes como Alicia Vikander, Michelle Williams e Chloe Grace Moretz, que vestem a coleção pre-fall 2019 em todo o seu esplendor campestre.

Inspiradas na atmosfera do outono, uma estação onde as cores ganham uma aura especial, as peças combinam padrões relativos à natureza e ao campo com xadrezes e linhas estruturadas.

Nicolas Ghesquière, diretor criativo da marca, apresentou a coleção pre-fall 2019 no sul da França, em maio do ano passado. Em entrevista à Vogue norte-americana, Ghesquière explicou a razão de fotografar estas personalidades femininas para a campanha: “é inspirador ver as peças de roupa ganhar uma segunda vida. Para uma coleção de meia estação para a qual não fazemos desfiles, achei interessante que o público visse a roupa do ponto de vista destas mulheres.”

O designer e a sua stylist de longa data, Marie-Amélie Sauvé, trabalharam juntos para encontrar as roupas certas para cada celebridade. Léa Seydoux, por exemplo, usa um padrão floral com um decote em V; Kelela um casaco em xadrez por cima de umas calças florais e Doona Bae uma camisola xadrez oversized e uma saia com padrão animal.



A Louis Vuitton também apresenta uma versão original do seu padrão Monogram - Monogram Giant, disponível em carteiras icónicas da maison como Boîte Chapeau e Cannes.