Se pensa que um homem que usa maquilhagem é uma tendência recente, engana-se. Os homens sempre tiveram uma relação próxima com os pinceis, contudo esta conexão está intrinsecamente ligada à interpretação da masculinidade ao longo da história. Os egípcios adoravam olhos esfumados. Os gregos aplicavam cremes para os olhos. Os homens passaram a pintar-se menos conforme a sociedade criou ideias preconcebidas, tornando-se mais rígida. Quem o fazia era considerado transgressivo, embora muitas vezes chamasse a atenção por isso mesmo – destacamos os nomes mais notáveis ??e icónicos de David Bowie, especialmente com a sua personagem Ziggy Stardust, cuja maquilhagem é resultado da imaginação de Pierre La Roche, e do eyeliner perfeito que vimos tantas vezes em Prince.

Nos últimos anos, os sinais de que estávamos perante uma nova mudança vieram da moda e logo depois da beleza, com as fronteiras de género a esbaterem-se cada vez mais. Em 2016, o youtuber nova-iorquino James Charles foi o primeiro rapaz a ser o rosto da marca Cover Girl. Depois, vimos outros nomes influentes nas redes sociais como Patrick Starrr e Jeffree Star associarem-se a marcas de beleza e a criarem as suas próprias coleções de maquilhagem – com enorme sucesso, por sinal. Sempre atenta, a Chanel lançou a sua primeira linha de maquilhagem masculina no ano passado, acompanhada de marcas de peso como Tom Ford e Marc Jacobs, que criaram produtos de beleza especificamente para o cliente masculino. Já a YSL optou por não diferenciar a sua gama de maquilhagem, mas sim incluir homens na comunicação dos produtos.

Em homenagem aos (corajosos) homens que, da política ao mundo do entretenimento, usam base, aplicam lápis ou sombra nos olhos ou adoram pintar as unhas com verniz, reunimos na fotogaleria alguns exemplos de quem mostra publicamente que a maquilhagem não é definitivamente uma coisa de raparigas.