Green (hair) day: 10 produtos eco-friendly

São cada vez mais os produtos de uso diário que se preocupam com mais do que apenas a saúde dos cabelos. Não descurando a eficácia e o resultado bonito após a rotina capilar, algumas marcas sublinham a ausência de ingredientes nocivos ao nosso organismo, de ingredientes de origem animal para os adeptos do veganismo, apoiados em ingredientes botânicos e ainda com fórmulas amigas do ambiente e embalagens biodegradáveis. Deixamos alguns exemplos de compras que são seguras para os cabelos e para o planeta:





Recém-chegada a Portugal, a marca homónima fundada por J.F. Lazartigue , em 1963, prima pela determinação em basear as suas fórmulas na natureza. Lançou ae apresenta números invejáveis: 85% de um portefólio vegan, 100% das fórmulas não são testadas em animais, todas as fórmulas contêm 80% de ingredientes naturais e o objetivo é que este último número chegue aos 95% até 2020.

Especialista e apaixonado pela botânica, René Furterer tem uma vasta experiência em criar cuidados vegetais sem sacrificar o luxo e a sensorialidade. Selecionou óleos essenciais raros e preciosos pelas suas virtudes terapêuticas e aromáticas, escolheu métodos de extração que fossem o mais naturais possível e criou cuidados capilares únicos. Ingredientes como a camelina, o guaraná, a karité, a laranja e a lavanda fazem parte da lista dos eleitos da marca francesa para sublimar os cabelos.

Para a Phyto, a seleção de componentes naturais e vegetais ativos faz parte da sua assinatura, há mais de 50 anos. Os extratos vegetais representam mais de 60% da composição dos seus produtos, podendo até chegar a 100% em determinadas fórmulas. Formulados sem sulfatos, sem silicones e sem corantes artificiais, os champôs da Phyto surgem em embalagens mais práticas e biodegradáveis.