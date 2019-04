Namasté: já parou para agradecer hoje?

Respeito pela natureza, respeito pela pele

"When we honour mother nature, we honour ourselves". A mensagem de Shikoba leva-nos a questionar a importância de adotar rituais mais sustentáveis. Afinal, ao mostrar respeito pela natureza, estamos também a honrar a nossa própria beleza natural.



Pequenas mudanças que cada um pode, a partir do conforto de casa, adotar são gestos que multiplicados por todos acabam por ser a mudança que urge no planeta. Fazer uma pausa e cuidar da pele enquanto prestamos tributo ao ambiente deste planeta que nos dá tanto é o conceito da coleção The Ritual of Namasté, da Rituals.

Namasté é, simultaneamente, saudação e despedida. Uma forma de mostrar gratidão com o outro e com o mundo que nos rodeia. Uma forma de honrar o outro, respeitando-o. Com apenas ingredientes naturais ou derivados de ingredientes naturais obtidos de forma responsável, esta avançada gama de cuidados de rosto respeita a natureza enquanto eleva a rotina diária de cuidados de rosto a um ritual com alma. O mote? Repeita a natureza e a pele e esse respeito vai espelhar-se numa tez bonita.

Como o cuidado, consigo e com o outro, não se esgota a cada frasco, esta é a primeira gama de cuidados de rosto natural com um sistema de recarga ecochic. Mais um gesto simples que, multiplicado por todos, pode fazer a diferença na pegada e impacto ambientais. E como respeitar a natureza é, também, respeitar todos os que nela vivem, os produtos não são testados em animais.