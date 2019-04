Galénic aposta em máscaras de efeito rápido e que solucionam (quase) todos os problemas da pele

Stress, poluição e raios UV são apenas algumas das agressões a que e pele está sujeita todos os dias. A pensar nisso, a Galénic apresenta uma linha de máscaras que respondem a todos esses problemas de forma rápida e de fácil aplicação.

São três novas Masques de Beauté à base da termoterapia para uma pele saudável, bonita e perfeita num curto espaço de tempo. As três complementam-se mutuamente e limpam, purificam e revitalizam. Custam todas 42€ e estão disponíveis a partir deste mês.

A máscara quente detox, com glicerina vegetal microemulsionada, descongestiona os poros e liberta as impurezas, ao mesmo tempo que protege a pele do stress oxidativo com a ajuda da vitamina E, conhecida pelas suas propriedades antioxidantes. A sua estrutura thermoclean liberta um calor suave e contribui para uma limpeza intensa.

A segunda máscara é fria e purificante, feita com argila branca, que tem propriedades absorventes e purificantes e uma estrutura frozen pure, que através do seu efeito frio purifica, fecha os poros e refina a textura da pele, deixando-a purificada e matificada. Por fim, a máscara refrescante hidratante, cujo ingrediente ativo é o ácido hialurónico. A sua estrutura hydrorelax com textura de gel aquoso abraça a pele para uma hidratação intensa.