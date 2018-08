Margot Robbie encantou na passadeira vermelha do filme Eu, Tonya, em Londres, com uma maquilhagem simples e um delineador branco que destacou os olhos. Willow Smith deu-nos um ar de leveza e juventude no desfile de alta-costura da Christian Dior primavera/verão 2018, durante a Semana de Moda de Paris, com um eyeliner no mesmo tom colocado na linha inferior dos olhos.

Perfeito para a luz da primavera, o tom branco é um novo ponto de iluminação para o rosto e funciona em qualquer tom de pele, além de ser perfeito para olhos pequenos, já que os faz parecer maiores. Confira na galeria as opções para desenhar um olhar mais indulgente do que o clássico preto.