O Novo Ano Astrológico começa a 20 de março: o que muda para cada signo (e porque Carneiro lidera)

Tradicionalmente, o equinócio da primavera, marcado pela entrada do Sol em Carneiro, traz consigo as linhas gerais de como irá correr o ano até ao equinócio do outono, assinalado pela entrada do Sol em Balança. Neste equinócio, que acontece no dia 20 de março, Carneiro está a demarcar as linhas de sucesso na carreira, Peixes faz decisões abismais e Caranguejo aposta em mudanças arriscadas. Mas vamos saber mais detalhes.

Assim que o Sol entra em Carneiro, irá juntar-se a Neptuno e Saturno. Adivinham-se meses de busca de autoridade e visibilidade no coletivo. A vontade é a de irradiar a energia criativa e por isso a capacidade de sonhar estará elevada nos restantes signos cardinais - Balança, Caranguejos e Capricornianos - e nos restantes signos de fogo - Leão e Sagitário. O desafio é concentrarmo-nos na intenção do momento e ter cuidado com as expectativas demasiado elevadas que depositamos no nosso poder pessoal, lembrando que temos ao nosso alcance 50% e que os outros 50% não controlamos, devendo entregar-nos a algo maior. Neste contexto astrológico, devido às influências de Plutão em Aquário, os astros mostram que também aos Aquarianos estão reservadas escolhas importantes que definem o futuro.

O dia 20, coincide com o dia em que Mercúrio fica direto junto ao Nodo Norte da Lua, símbolo do destino, e ao planeta Marte, no signo de Peixes, representando os nossos desejos. Este desenho astrológico promove um poder criativo de tudo o que formularmos internamente e externamente, apontando para compromissos importantes para Peixes e Virgens, mas também Geminianos e Sagitarianos, que vão pôr o motor a funcionar com toda a força e acionar ideias e planos. Caranguejos e Escorpiões irão também beneficiar deste poder, que sai fortalecido com o trígono que Marte faz a Júpiter em Caranguejo. Para que essa energia seja ativada será necessária muita clareza e alinhamento interno.