Emporio Armani lança dois perfumes perfeitos para o Dia dos Namorados

O carismático casal que representa as campanhas da fragrância da marca, Laura e Paul, regressa para dar vida a uma 3ª temporada de um amor intenso e irresistível.

Numa história contada em três capítulos, com Lisboa como cenário, os dois novos aromas são representados de forma divertida e dinâmica. In Love With You é uma fragrância feminina e audaz, fruto da combinação invulgar de cereja preta com jasmim sambac enquanto Stronger With You Intensely é uma versão masculina, vibrante e mais audaz, com essência de pimenta rosa misturada com baunilha e madeira âmbar.

Veja o primeiro episódio em cima e os restantes em baixo.





A carregar o vídeo ... Emporio Armani, Episódio 2 - Together We Create Our World