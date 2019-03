Emily Ratajkowski: “As mulheres são uma das coisas que mais me apaixona”

Tem a lotaria genética da filha de pai polaco e mãe britânica, viveu um pouco por todo o mundo, mas confessa-se uma "California girl" em todos os sentidos. É apaixonada pelo teatro, deu os primeiros passos profissionais como atriz e rapidamente converteu-se numa das modelos mais requisitadas do mundo. Mas Emily Ratajkowski é muito mais do que uma cara bonita.

A Emily diz que "aprendeu muito sobre a história da casa quando se juntou à família". A visão criativa de Paco Rabanne que "tornou as mulheres fortes e livres" foi importante para si?

Absolutamente. Paco Rabanne foi pioneiro no apoio ao movimento de libertação das mulheres nos anos 60 e esteve sempre perto de musas emblemáticas, mulheres com personalidades fortes e modernas.

Quais são as suas modelos feministas de referência?

Patti Smith, Geena Davis e a minha mãe.

O que lhe vem à cabeça quando pensa na mulher Paco Rabanne?

Penso em mulheres livres, fortes, destemidas, modernas: Françoise Hardy, Briggite Bardot ou Jane Birkin. Todas elas musas Paco daquele tempo.

Qual a musa de Paco Rabanne com a qual mais se sente ligada?

Talvez a Brigite Bardot (sem esquecer a Jane Fonda, claro).

Tem algum lema de vida?

"A vida não deve ser determinada por percepções de outras pessoas"

Sendo uma mulher do mundo da moda, o que pensa sobre o trabalho do Julien Dossena [diretor criativo da marca desde 2014]?

Adoro. É incrível como ele leva o design até aos limites, ao mesmo tempo que mantém as raízes da casa tão vivas.

Como novo rosto dos perfumes Paco Rabanne, o que tem a oferecer de diferente à marca?

Não sei se estou a oferecer algo diferente mas apoio, sem dúvida, os mesmos códigos e valores.

Porque escolheu colaborar com a marca?

Fiquei radiante quando fui escolhida para ser o novo rosto de Paco Rabanne. Já era fã dos perfumes da marca, do trabalho do Julien Dossena e da maneira como a marca fala ao mundo – ousada mas sexy, ao mesmo tempo. Desde que me juntei à família, aprendi muito sobre a história da casa. O próprio Paco Rabanne esteve muito à frente do seu tempo, criando vestidos que tornavam as mulheres mais fortes e livres. Um verdadeiro visionário.

Qual a sua relação com fragrâncias?

Honestamente, antes, não usava muitas fragrâncias! Adoro certas fragrâncias que me façam lembrar a Califórnia, assim como a minha cidade natal.

Quando e onde gosta de usar perfume?

Uso mais à noite. Durante o dia, prefiro usar loções hidratantes e não misturar perfume.



Qual a sua primeira memória ligada a um perfume?

O cheiro do mar e do eucalipto.



Quando sentiu Pure XS For Her pela primeira vez, o que pensou?

Remete-me a memórias de férias: tem qualquer coisa de tropical, luminoso, de solarengo. Reporta-me ao mar e a períodos de relaxamento.

A fragrância representa-a bem? Porquê?

Absolutamente: há qualquer coisa de descontraído, de fácil, de saboroso. É doce (sem ser demasiado) e a ylang-ylang (a flor base da composição do perfume) é muito viciante.



Quais são as suas notas olfactivas preferidas?

Adoro a flor ylang-ylang do perfume: lembra-me férias e praia.

Que tipo de mulher poderia usar Pure XS for her?

Acho mesmo que pode ser usado por qualquer pessoa. A fragrância tem algo de muito universal que é sensualidade pura.

Qual é a mensagem chave por detrás de XS?

A narrativa não tem nada que ver com a história clássica da "rapariga que conhece o rapaz" nem corresponde à abordagem de sedução de um anúncio de perfumes, como tradicionalmente assistimos. Esta campanha e esta marca desafiam limites, no sentido de nos expressarmos livre e abertamente.

Como correram as filmagens da campanha?

Toda a experiência da campanha foi mais semelhante ao shooting de um filme do que de um anúncio publicitário e eu adorei poder fazer parte da expansão do lado criativo da marca. Foi uma alegria ter trabalhado com o Johan (Renck), com o Nathaniel (Goldberg) e com o Ace (Norton).

O que define uma mulher XS?

Ela é cool, sexy e não tem limites. Desafia os limites da auto-expressão e não tem receio de usar as suas próprias armas de sedução.

O que achou da campanha do Pure XS masculino, cujo protagonista é o português Kiko Henriques?

Adorei! Foi aliás uma das grandes razões pelas quais decidi avançar com este projecto: é irónica e perfeita, ao mesmo tempo.

Qual foi a primeira pessoa em que pensou quando leu o argumento da campanha pela primeira vez?

Achei que foi um acto corajoso da parte de uma marca de perfumes não seguir o caminho da narrativa clássica de sedução 'rapaz conhece rapariga'. Quis logo fazer parte da história.

A sua heroína não é apenas uma herdeira bonita. O que a torna diferente?

É a ironia e a confiança que a tornam especial. No final do dia, ela é somente uma rapariga que quer ir deitar-se para dormir.

O que é sedução para si?

Confiança.

Como foi trabalhar com o realizador, Johan Renck?

Brilhante. O Johan tem uma grande visão e tivemos uma grande sintonia ao trabalhar juntos.

Como correram as filmagens da campanha do perfume?

O Nathaniel é um ícone da moda e eu não poderia estar mais feliz por trabalhar com alguém como ele. Foi uma experiência incrível.

Como começou a sua carreira?

Apaixonei-me pelo teatro e daí dei os primeiros passos como atriz e tornei-me modelo.

O que lhe agrada mais na representação? E na sua vida como modelo?

Adoro trabalhar com pessoas criativas.

Quais são as 3 contas que segue religiosamente no Instagram?

@thefatjewish, @kimkardashian @daquan

Qual é a sua rotina de beleza diária?

Lavo o rosto duas vezes por dia, hidrato-o e bebo muita água, especialmente quando viajo.

Tem truques contra o stress ou cansaço?

Água!

Qual é a primeira coisa que faz quando se levanta?

Bebo 2 chávenas de café, pelo menos.

Conte-nos sobre a sua rotina de exercício físico?

Não faço muito exercício físico. A genética é muito importante e sou uma sortuda com a minha! Vou ao ginásio uma ou duas vezes por semana. No meu caso, funciona mais como um impulsionador de energia, na verdade.





As escolhas de Emily Ratajkowski

Uma fragrância: PureXS for her

Uma flor: Peónias

Uma cidade: Los Angeles

Um destino de férias: Sul de França

Uma cor: Amarelo

Uma mulher: A minha mãe

Um animal: Cachorros

Uma hora: Pôr do sol

Um ingrediente: Baunilha

Uma semana de moda: Nova Iorque

Uma estação: Verão

Um livro: Madame Butterfly

Uma citação: "O meu corpo, as minhas regras"

Um dia: Dia da Ação de Graças

Um desporto: Surf

Um pecado carnal: Gula!

Chá ou café? Café

Doce ou salgado? Salgado

Séries da TV ou cinema? Cinema

Beatles ou Rolling Stones? Rolling Stones

Dia ou noite? Ambos

Pequeno-almoço inglês ou americano? Inglês!

Cocktail ou vinho? Ambos!

Barco a motor ou veleiro? Veleiro

Carro antigo ou desportivo? Antigo

Natureza ou cidade? Ambas

Ski ou mar? Mar