Depilar-se para o verão? Marca diz que é uma escolha de cada mulher e não uma obrigação

A marca de depilação Billie Razors acaba de lançar uma campanha onde impulsiona as mulheres a não se depilarem. Seria irónico se não fosse a marca especializada em lâminas de depilação. Só que, a par desta ação, a Billie Razors defende a existência da liberdade de escolha feminina em depilar-se ou não, considerando normal o facto de existirem pelos à vista nas virilhas e nas axilas.

Na nova campanha da marca, o vídeo 'Red, White e You Do You', exibe mulheres com corpos diferentes e de várias etnias, a usar fatos de banho na praia, mostrando os seus pelos sem vergonha ou complexos. Para gravar o vídeo, a Billie Razors procurou no Instagram mulheres que já defendiam a escolha de não se depilar, como Lindsay Zae.

A mensagem do vídeo é clara. As mulheres devem sentir-se livres para mostrar o seu corpo da forma que ele é sem preconceitos ou estereótipos de beleza. A marca incentiva ainda a que as mulheres partilhem as suas fotos com pelos à mostra nas redes sociais utilizando o hashtag #projectbodyhair, no intuito de desmistificar cada vez mais esse assunto tão polémico.