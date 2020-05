Como organizar a casa e as rotinas de beleza

Limpe os pincéis e as esponjas de maquilhagem. Deve colocar a limpeza dos pincéis e das esponjas em dia, pelo menos uma vez por mês, mas este processo, que requer tempo, é frequentemente negligenciado. Os pincéis acumulam bactérias, transmitindo-as para a pele, o que pode provocar reações cutâneas, como é o caso das borbulhas. Lave-os com água tépida e sabão específico (encontra-o nas lojas online da Sephora, Perfumes & Companhia e Douglas), mas, caso não o tenha, pode utilizar champô para bebé ou outro sabão suave. Deixe-os secar ao ar livre em cima de uma toalha.

Desinfete os utensílios de beleza. Esta é a altura perfeita para fazer uma limpeza a todos os seus acessórios de beleza: lave na máquina ou à mão os nécessaires e bolsas onde guarda os seus produtos, colocando-os a secar ao sol; desinfete os enroladores de pestanas que muitas vezes acumulam máscara; limpe os batons que não usa há algum tempo; passe um pano húmido nas caixas dos produtos que utiliza diariamente; lave os pentes e escovas de cabelo, etc.

Aplique as técnicas de Marie Kondo aos produtos de beleza. A guru da organização dá diversas sugestões para arrumar os cosméticos de forma prática. Comece por separar os produtos que estão na sua casa em três lotes: um com as coisas que estão em bom estado, mas que já não vai utilizar (aquele creme que abriu, mas que não adorou a textura, o perfume que comprou por engano ou a maquilhagem que não chegou a usar), para doar; outro com itens que não usa e que estão abertos há demasiado tempo e que devem ser postos no lixo; e outro para aqueles produtos sem os quais não consegue viver. Utilize caixas para separar os produtos e coloque-os num mesmo sítio para que possa visualizar tudo na hora de os usar.

Ofereça-se um banho de imersão. Os banhos de imersão representam um momento indiscutivelmente relaxante: a água quente atenua dores, o vapor alivia sintomas de constipações e a sensação de estar na água é reconfortante. Além disso, este momento de abstração total contribui para reduzir a ansiedade e deixa uma prolongada sensação de bem-estar que pode reduzir as insónias. Combine este momento com a aromaterapia de velas perfumadas e uma máscara facial ou de olhos. Deixe a tecnologia de lado com uma única exceção: se tiver a casa cheia e o ruído for incontornável, coloque uma música relaxante nos headphones.

Arrume o armário dos medicamentos. É a altura perfeita para perceber o que lá tem guardado e deitar fora todos os medicamentos que já passaram de prazo e entregando-os na farmácia mais próxima de sua casa para reciclagem, quando isso for possível.

Pinte o cabelo em casa. As desculpas são diversificadas quando o tema é pintar o cabelo em casa. Mas a menos que prefira deixar à mostra as raízes brancas, esta é a altura para experimentar. É mais fácil do que parece, principalmente se não tem madeixas, e pode comprar as tintas no supermercado (L’Oréal Paris, Schwarzkopf, Garnier, Wella), na farmácia (Phyto) e nas lojas Celeiro (Herbatint) se for possível in loco ou através dos sites de compras.

Aplique todo o tipo de máscaras. Pode admitir que raramente as faz porque quase todas requerem 15 a 30 minutos de pose, mas agora pode fazê-las enquanto trabalha ou enquanto relaxa no sofá: existem máscaras para os pés, para os lábios, para o cabelo e para o rosto. Porque não alterná-las todos os dias?

Passe mais tempo no duche. Pelo bem do meio ambiente não sugerimos que passe muito mais tempo debaixo de água quando tomar o duche, mas pode muito bem humedecer a pele e fazer uma esfoliação corporal antes de tomar banho. Faça-o uma vez por semana.

Invista na rotina de beleza. Provavelmente tem em casa uma panóplia de produtos que acaba por colocar de lado, no dia a dia, porque não tem tempo para tudo. Explore o que tem em casa e aproveite para aplicar os produtos específicos para cada zona do rosto (esfoliante, tónico, sérum de vitamina C, creme de olhos, creme hidratante, creme de noite) e do corpo (refirmante para o peito, creme antiestrias, anticelulítico nas coxas e pernas, óleo hidratante nas pernas).

Ofereça-se uma automassagem. Relaxantes e com resultados na firmeza e na textura da pele, as automassagens são perfeitas para colocar em prática nos próximos dias. Nas páginas de Instagram de @izabeldepaula_oficial encontra várias sugestões de automassagens corporais e em @velvet.elegance algumas técnicas para um lifting facial manual em casa.

Faça investigação online. Aproveite para pesquisar as marcas de cosmética que não se vendem em perfumarias ou em grandes superfícies portuguesas. São inúmeros os produtos de beleza que já ganharam o estatuto de ícones e que só estão ao nosso alcance através das encomendas online. O mesmo é válido para alguns perfumes de nicho. Marcas como The Ordinary, Drunk Elephant, Le Labo e Nasomatto merecem alguma atenção.

Experimente algo que sempre teve curiosidade. Estar em casa tem o benefício de lhe dar a oportunidade de experimentar, em segurança, produtos pelos quais sempre teve curiosidade. É o caso do copo menstrual, dos peelings caseiros (com os produtos adequados), das máscaras de pés que removem as células mortas ou mesmo de visuais de maquilhagem arrojados.

Mexa-se! Não há desculpas para não fazer exercício físico em casa. Já são diversos os personal trainers e instrutores de Yoga ou de Pilates que disponibilizam as aulas gratuitamente online. É o caso do Circle-Augmented Wellness que de segunda-feira a sábado oferece aulas ao vivo às 9h e às 18.30h através da plataforma Zoom.us. Para aderir, basta enviar o contacto por mensagem no Instagram @circle_pt.

Peça conselhos aos especialistas. São já diversas as marcas que disponibilizam conselhos dos seus especialistas. É o caso da Kiehl’s, Lancôme e Biotherm, cujas beauty advisers fazem diagnósticos personalizados e aconselhamento de produtos através das redes sociais. Pode enviar uma mensagem privada nas respetivas páginas de Facebook, sendo que a Kiehl’s tem ainda a possibilidade de responder na sua página de Instagram. O mesmo acontece com as conselheiras farmacêuticas da Lierac e da Jowaé que disponibilizam os seus conhecimentos via Facebook. Para o cuidado capilar, as conselheiras farmacêuticas da Phyto e especialistas da René Furterer estão igualmente online, estando esta última disponível via Whatsapp através do número 92 103 84 03.