5 segredos para comprar cosméticos online (e acertar)

A chegada da pandemia despoletou uma mudança nos hábitos de todos nós, revelando também novas abordagens ao modo como consumimos, o que se traduz naturalmente no mercado da cosmética. Embora não tenha substituído as lojas físicas, o formato de compras online permitiu manter o setor e reunir mais compradores digitais. Um estudo recente realizado pela Associação Nacional de Perfumaria e Cosméticos em Espanha verificou um aumento notável no uso diário de canais digitais (26%) e das redes sociais (70%), duplicando assim o consumo de beleza através da internet.

No entanto, encontrar os produtos certos pode ser uma tarefa inglória, por não os poder experimentar nem garantir que a cor no ecrã será igual ao vivo, além de nem sempre ter controlo sobre o tempo que a encomenda poderá levar a chegar. Não obstante, com alguma prática e cuidado, esta pode tornar-se a sua nova (e às vezes única) forma de o fazer. Saiba que deve e o que não deve fazer quando compra cosméticos online:

A internet é vasta e naturalmente rica em opções, fazendo com que o cliente seja mais facilmente enganado. Tente afastar-se de sites que promovem produtos com descontos de mais de 50%, pois na maior parte das vezes estão a tentar vender-lhe uma falsificação, algo de baixa qualidade ou que não cumpre o que promete, além de dificultarem a sua troca ou devolução.

Uma das melhores características do Youtube é poder encontrar canais de maquilhadores ou entusiastas de beleza que, usando a sua experiência e perícia, mostram a sua primeira impressão e opinião final dos produtos (ou mantém-na atualizada ao longo de vários vídeos sobre como estes atuam).

Os comentários dos consumidores num website conseguem ser fatores decisivos para uma compra. Leia-os com calma, pois muitos destes contém experiências detalhadas e até algumas dicas valiosas. Se só vê comentários positivos em todos os produtos de um site, é sinal de que a marca está a filtrar o feedback para a influenciar a comprar.

Uma das melhores maneiras de descobrir se um produto vai funcionar para si é (depois de ter consultado um dermatologista e descoberto o seu tipo de pele) falando com quem a rodeia, como familiares e amigos, para saber o que resulta melhor para eles, e que produtos lhe recomendariam. Embora cada pessoa tenha uma experiência diferente, não há nada como um testemunho sincero de outro consumidor.



5- Consulte sites e revistas da especialidade



Nem sempre as redes sociais são as melhores conselheiras no momento de escolher o produto certo. Prefira as opiniões de especialistas que escrevam sobre as marcas de forma imparcial e detalhada.