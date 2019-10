Como maquilhar o contorno dos olhos

Tons ideais

José Teixeira, Makeup Artist Dior, considera que as cores contrastantes são as ideais para cada cor de olhos: "Para olhos verdes, os pigmentos rosa, em cores como o bordeaux, beringela e violeta. Para os olhos azuis, cores com pigmentos amarelos, como os tons laranja, dourado, bronze, encarnado e castanho. E para os olhos castanhos, o pigmento azul, em tons de cinza, roxo e violeta." O maquilhador adverte para a regra da não regra: "É um erro assumir que não podemos utilizar maquilhagem da mesma cor dos olhos. Não vamos é obter o mesmo destaque, mas sim uma harmonia tom sobre tom."

Aspeto cansado

O olhar fatigado, resultado de horas ao computador ou da privação de sono, tem no lápis azul a solução imediata. O maquilhador recomenda utilizá-lo na linha de água. "No caso das olheiras fundas e marcadas, utilizo o corretor no canto interno superior e na pálpebra inferior, do canto interno até meio do olho. Convém evitar a zona do centro para o canto externo, já que vai salientar qualquer linha de expressão ou ruga que possa existir."

Olhar descaído

"Para combater as pálpebras cansadas, o ideal é recorrer aos tons escuros bem marcados na pálpebra superior, esbatidos de dentro para fora e de baixo para cima. Não convém utilizar qualquer tipo de maquilhagem (máscara de pestanas incluída) na parte inferior do olho, a não ser o corretor. Este truque vai levantar o olhar pelo efeito ótico de lift instantâneo.

Corretores de cor

Há uma cor para corrigir cada situação indesejada no contorno dos olhos, seja uma vermelhidão ou olheiras. José Teixeira recomenda o corretor verde para atenuar todas as tonalidades avermelhadas da pele; o tom pêssego para corrigir as olheiras escuras e arroxeadas, para iluminar uma pele negra ou corrigir manchas de pigmentação; o amarelo para iluminar as peles morenas e para corrigir as olheiras azuladas; e o azul para iluminar um resto cansado e baço.

Antes ou depois?

A maquilhadora Mafalda Esperança admite que não há certos nem errados na hora de escolher o que aplicar primeiro, mas confessa que, tal como lhe acontece, a maior parte dos maquilhadores profissionais opta por aplicar primeiro a base e só depois o corretor: "Isto para não cortar o efeito do corretor, cujo efeito é iluminar. Este produto deverá ter sempre um tom abaixo do tom de base, razão pela qual deve ser aplicado por cima, para iluminar a zona do contorno dos olhos."

Sim ao primer

Aplicar maquilhagem num contorno dos olhos com rugas pode apresentar algumas dificuldades. Além da hidratação diária e de máscaras frequentes na zona do contorno dos olhos, o primer de olhos é um aliado infalível para evitar que as rugas se tornem demasiado óbvias com a aplicação de sombras ou do corretor.

Desmaquilhar

O processo de remover a maquilhagem é um dos principais erros cometidos na zona do contorno dos olhos. Utilizar sabonetes que ardem nos olhos ou desmaquilhantes pouco suaves que removem as pestanas e deixar vestígios de maquilhagem são alguns dos exemplos pelos quais a maioria das mulheres já passou.

Não esfregue os olhos: além de poder irritá-los, pode estimular a formação de rídulas e de rugas. Em vez disso, embeba um algodão em desmaquilhante bifásico (um híbrido de água e óleo), pressione sobre os olhos, aguarde alguns segundos para a maquilhagem quebrar e remova com um movimento descendente suave. Posteriormente pode aplicar uma água micelar para remover os restantes resíduos. Sobram alternativas como as toalhitas desmaquilhantes, um SOS a recorrer quando a pressa é maior, mas sempre elegendo produtos que contenham agentes suaves, específicos para a zona do contorno dos olhos. Monika Zochowska, cofundadora e CEO da Glov, recomenda ainda a luva desmaquilhante: "A Glov é uma forma natural e simples de remover a maquilhagem. Funciona apenas com água e substitui as loções, cremes e discos desmaquilhantes. A luva Glov remove máscara de pestanas e o eyeliner e é gentil para o contorno de olhos, mesmo para quem utiliza lentes de contacto. As suas microfibras atraem os resíduos de maquilhagem como um íman e não é necessário esfregar a pele. Confortável e num tamanho prático, a Glov é uma forma fácil e agradável de remover a maquilhagem de olhos."