Das rugas às olheiras, como rejuvenescer o olhar agora

Sabia que uma simples rídula no contorno dos olhos pode acrescentar-lhe 10 anos? Ou que uma ruga entre os olhos pode dar-lhe um aspeto constantemente zangado? A pele à volta dos olhos pode ser cinco vezes mais fina do que a restante pele do rosto e por isso deve ser tratada com uma minuciosa atenção. Isto acontece porque contém menos glândulas sebáceas e menores níveis de colagénio comparativamente à pele do rosto e do corpo, e é por isso mais sensível ao impacto dos fatores aos quais a pele é exposta ao longo da vida: UV, stress, desidratação, fadiga, tabaco, alimentação e muito mais. Isto faz da zona ocular (periorbital) um indicador crucial da saúde geral de cada pessoa.

Rugas, papos e olheiras

As olheiras não representam qualquer tipo de perigo para esta zona delicada dos olhos, mas alteram a expressão de uma pessoa. As azuladas estão relacionadas com a redução do fluxo sanguíneo e do oxigénio, e são frequentes em pessoas com ritmos de vida irregulares e com privação do sono, razão pela qual podem ser óbvias em qualquer idade. As castanhas têm a ver com o excesso de melanina e intensificam-se com o avançar da idade. Os papos, além do fator genético, podem estar relacionados com o estilo de vida sedentário, com a falta de sono, com o consumo de álcool e de tabaco e com o envelhecimento prematuro do tecido conjuntivo que forma o papo. As rugas e rídulas podem e devem ser prevenidas com a aplicação diária de cuidados hidratantes e com um creme que contenha retinol de aplicação noturna. Durante o dia deve acrescentar-se a um creme ou gel com vitamina E a proteção solar máxima, assim como a utilização frequente de óculos de sol. No caso de uma sensibilidade aumentada, também frequente nesta região do rosto, um bálsamo com calêndula pode ajudar a acalmar alguns dos sintomas da irritação. Uma deficiência em ferro pode estar na origem de alguns destes problemas e, se for este o caso, além de uma suplementação adequada e recomendada por um médico pode adicionar alimentos como espinafres, feijões e chocolate preto à sua dieta. Reduza igualmente o consumo de sal que aumenta a retenção de líquidos.

Em gabinete

O Eye Treatment Pure Gold (€200), do Instituto Médico Privado do Porto, garante um efeito imediato de aparência renovada. Este tratamento estimula a renovação celular e a produção de colagénio, atenua as olheiras e hidrata a pele.

A opção cirúrgica

O rejuvenescimento do contorno dos olhos é uma das opções a recorrer quando todos os anteriores truques falharem e for preciso uma, cirurgião plástico, recomenda uma cirurgia de rejuvenescimento. "A, com o passar dos anos, acrescenta um olhar mais pesado e acentua qualquer excesso de pele nas pálpebras superiores. Ao mesmo tempo, arevela as bolsas de gordura das pálpebras inferiores, que começam a parecer progressivamente mais. Uma simplespretende retirar estas bolsas de gordura e corrigir o excesso aparente de pele das pálpebras, mas ossão, muitas vezes,. No entanto, uma boa avaliação das causas do envelhecimento permite corrigir corretamente esta região anatómica. Assim, na cirurgia de rejuvenescimento da região periorbitária, o cirurgião plástico dá cada vez mais importância àque ocorrem com o envelhecimento., nesta cirurgia pretende-se restabelecer a correta posição da sobrancelha, o que ‘abre’ o olhar e corrige, por si só, muito do excesso aparente de pele das pálpebras superiores. Por outro lado, em vez de retirar as bolsas de gordura das pálpebras inferiores, a reposição de volume que se perde com a idade pode ser conseguida com enxertos de gordura. Desta forma, recupera-se adas pálpebras inferiores, caracterizada por um aspeto naturalmente e permanentemente mais preenchido, devolvendo a jovialidade ao olhar, sem criar traços artificiais, pronunciar olheiras ou acentuar o olhar pesado e envelhecido. O objetivo será sempre criar um aspeto natural que não denuncie qualquer tipo de intervenção."