Anatomia do rabo feminino. Uma evolução histórica

Rolos de traseiro e verdugos ou guardinfantes

Usado em finais do século XVI e até ao século XVII, o chamado rolo do traseiro era literalmente um rolo almofadado de tecido atado em torno das ancas que obrigava as saias a afastarem-se do corpo a partir da cintura. Era conjugado com um verdugo ou guardinfantes, uma armação em forma de sino feito de crinolina, barbas de baleia, varas de madeira ou aço, que mantinham as saias no sítio.

Anquinhas e novas anquinhas Phantom

As mulheres vitorianas usavam anquinhas, feitas de materiais que incluíam seda e crina de cavalo, atadas sob as saias em torno da cintura, ancas e traseiro. A "nova anquinha Phantom" com armação de aço, virava para cima quando uma mulher se sentava e voltava a descer para posição normal quando ela se punha de pé.

Espartilhos de cintura

Estas roupas interiores femininas mais leves, feitas a partir dos canudos de penas de aves, eram concebidas nitidamente para definir a cintura. Tornaram-se praticamente imperativas em 1947, quando o criador francês Christian Dior lançou o seu New Look de amplas saias e cintura de vespa.

Espartilhos

Num anúncio de 1902 promove-se o "novo estilo declive-e-anca [dip-hip]": um espartilho estreitamente apertado na cintura que exagerava o seu reduzido diâmetro. Na Europa do século XVII os espartilhos usavam barbas de baleia ou varas de madeira; por volta do século XX já os espartilhos usavam muitas vezes varas de aço. Mais tarde, estas foram substituídas por molas de aço.

Cinta

As peças elásticas para moldar o corpo, populares em meados do século XX, foram as herdeiras do espartilho. Estendendo-se a partir da cintura, sobre a barriga e ancas e descendo até às coxas, eram usadas sob as roupas para talhar uma figura em forma de ampulheta, tipo Marilyn Monroe.

Bodies modeladores redutores corporais

Roupa interior de compressão que alisa e esculpe as coxas e o traseiro para criar uma silhueta esbelta. A marca mais famosa [nos EUA] é a Spanx, lançada em 2000. A sua fundadora, Sara Blakely, é atualmente multimilionária. Em 2019, Kim Kardashian lançou a sua própria linha de artigos modeladores, a Skims.

Lifting de Bumbum Brasileiro

Método de lifting de nádegas pioneiro no Brasil nos Anos 1960, usando implantes de silicone. Nos Anos 1980, na sequência do advento da lipoaspiração, os cirurgiões plásticos começaram a extrair as células gordas de outros sítios do corpo que podiam depois ser transferidas ou enxertadas nas nádegas do paciente.