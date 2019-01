Alexandria Ocasio-Cortez revela a sua rotina de beleza

No final de 2018, Alexandria Ocasio-Cortez tornou-se na mulher mais jovem a ser eleita como congressista na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pelo distrito de Nova Iorque. Ciente de que as suas ações estão sob o olhar atento do público, quando uma seguidora lhe perguntou no Instagram como é que Alexandria conseguia manter a pele livre de stress, a política e ativista respondeu que "o cuidado com a pele é um hobby meu".

Alexandria revelou que gosta de fazer máscaras faciais e, quando o tempo lhe permite, tem uma rotina de pele que se divide em várias etapas: começa por limpar o rosto com um bálsamo ou óleo para remover a maquilhagem, faz uma limpeza facial que elimina todas as outras impurezas e, em seguida, aplicar um toner nutritivo e soros como a vitamina C ou o retinol antienvelhecimento. Para terminar, hidrata o rosto com creme e protetor solar.

No que toca à maquilhagem, Alexandria evita usar base de cobertura total e aplica apenas corretor, blush, bronzer, máscara de pestanas e batom vermelho, a sua cor predileta. "Não uso maquilhagem todos os dias e o mundo só tem de lidar com isso".