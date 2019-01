O segredo de Victoria Beckham para manter a pele perfeita

Ácido hialurónico, retinol e vitamina C. São estes os ingredientes que complementam a fórmula do creme que tem como base uma substância peculiar: o nosso próprio sangue.

Victoria Beckham começou a usar o produto recentemente e promoveu-o nas suas histórias no Instagram onde explicou que "a Doutora Barbara Sturm usou o meu sangue e retirou o plasma rico em plaquetas, que é altamente anti-inflamatório e regenerativo". No dia seguinte, Victoria parecia rendida ao cosmético e manifestou-se novamente nas redes sociais dizendo que "depois de dormir com a máscara (que é logo absorvida e, portanto, não é visível nem pegajosa), a minha pele está ótima. Super hidratada e suave".

Este produto milagroso chama-se MC1 Blood Hidratant, custa aproximadamente 1300 euros, e foi criado pela dermatologista alemã Barbara Sturm que já tratou da pele de celebridades como Kim Kardashian e Gwyneth Paltrow. Barbara garante que, se usado regularmente, o hidratante pode levar à redução de inflamações, ao fortalecimento dos tecidos e ao aumento da produção de colágeno.

É de salientar que a própria Victoria Beckham, que já colaborou com a Estée Lauder numa linha de maquilhagem, anunciou no início de 2018 que se está a preparar para lançar uma linha de produtos de pele com a sua própria assinatura.